En dansk mand er blevet anholdt i USA. Han mistænkes for at være skyld i en kæmpebrand, som har hærget i delstaten Colorado i flere dage.

En gigantisk skovbrand har hærget det sydlige Colorado de seneste dage, og nu skriver det lokale politi på Facebook, at branden skyldes 'menneskelige årsager', og at de har anholdt en 52-årig dansk mand i sagen.

Branden har hærget i det sydlige Colorado i flere dage. Foto: HANDOUT Vis mere Branden har hærget i det sydlige Colorado i flere dage. Foto: HANDOUT

Branden begyndte i nærheden af landsbyen Fort Garland, 400 kilometer syd for Denver, onsdag i sidste uge, og tørke og vind har gjort det svært for myndighederne at kontrollere den. I løbet af kort tid har den spredt sig til et område på mere end 160.000 kvadratmeter og tvunget tusindvis af mennesker til at forlade deres hjem i områderne Costilla og Huerfano. Over 2000 hjem er ifølge CBS's lokalstation i delstaten blevet evakueret.

»Det er en meget udfordrende brand, det må jeg være ærlig at sige, fordi vinden skifter hele tiden. Vi har ikke været i stand til at bekæmpe den, for den bliver ved med at gå i mindst tre forskellige retninger. Hver gang vi vender os, skifter den og flytter sig,« siger indsatsleder Shane Greer til New York Times.

Foto: Costilla County Sheriff's Office Vis mere Foto: Costilla County Sheriff's Office

Current Road Closures Due to Wildfire.#SpringFire US 160, between Fort Garland and La Veta (mp 258-293) #SpringFire CO 12, between La Veta and Cuchara Pass (mp 7-22.5)#WestonPassFire US 285, between Fairplay and Antero Junction (mp 162-182)

Check https://t.co/uOU0HHbUQ6 pic.twitter.com/svj6I3nD4l — CDOT (@ColoradoDOT) July 1, 2018

The #SpringFire continues to burn on both sides of US 160 and the west side of CO 12. The closure of US 160 between Fort Garland and La Veta and the closure of CO 12 between Cuchara and La Veta, will continue. There is no estimated time of reopening. pic.twitter.com/MzkpNIJqOB — CDOT (@ColoradoDOT) June 30, 2018

På et borgermøde om branden søndag udtalte myndighederne dog, at den anholdte angiveligt ikke havde til hensigt at starte en brand. Branden har fået navnet 'the Spring Fire' og skulle være den anden største brand i delstaten i år.

we passed this fire on Friday heading south only to come upon it on the way back and it’s triple the size, with its smoke blending with the sunset // #cowx #SpringFire #BurroFire pic.twitter.com/7SRLjFKQ7v — Pusha, Maury, Same Thing (@Jake_Blackson) July 2, 2018

På de sociale medier vælter det frem med billeder fra den omfattende brand, og det er - ikke overraskende - ikke hjertelige skudsmål, de lokale har over for den danske mistænkte.

This is what he did to our family. #SpringFire pic.twitter.com/opwagw97VZ — Shelia Booth (@SheBooth) June 30, 2018

Fordi den mistænkte ikke er amerikansk statsborger bliver han overgivet til immigrationsmyndighederne.