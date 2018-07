En dansk statsborger er blevet anholdt i Israel. Det bekræfter Udenrigsministeriet mandag.

Søndag oplyste Enhedslisten i en pressemeddelelse, at den norske lokalpolitiker Mikkel Grüner, der er dansk statsborger, var blevet anholdt. Han er medlem af byrådet i Bergen for Sosalistisk Venstreparti, der omtrent svarer til SF i Norge.

Mikkel Grúner var ombord i båden M/S Kårstein fra Bergen sammen med blandt andet fem norske aktivister - på vej til Gaza med medicinsk udstyr til sygehusene, der har desperat brug for det. Ved 12.30-tiden mistede nogle andre både kommunikationen med M/S Kårstein, og det formodes derfor, at israelerne har opbragt båden. Israelske myndigheder hævede nemlig, at skibet brød international lov, skriver norske Bergensavisen.

Søndag bekræftede den israelske marine, at man havde standset det norske skib.

'Aktiviteten standset uden specielle hændelser. Skibes føres til havnen i Ashod,' skrev marinen i en pressemeddelelse.

Formanden for SV, Audun Lysbakken, har ogå kommenteret sagen over for det norske telegrambureau NTB.

»Det er helt uacceptabelt at fredelige aktivister, som protesterer mod en brutal og ulovlig blokale bliver arresteret. Nu forventer jeg, at den norske regering siger tydeligt fra over for Israel. Mikkel Grüner har rejst med vores fulde støtte,« siger han.

Herhjemme ønsker Udenrigsministeriet ikke oplyse at identiteten på den anholdte på grund af tavshedspligt. Ministeriet oplyser, at det følger sagen og yder "sædvanlig konsulær bistand".

I alt var 22 aktivister om bord på den norsk indregistrerede båd.