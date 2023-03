Lyt til artiklen

En danskejet olietanker er blevet angrebet af pirater, og situationen om bord er fortsat uklar.

Det bekræfter den danske virksomhed Monjasa til B.T. og fortæller i en pressemeddelelse, at man i øjeblikket har mistet kontakten til skibet.

Monjasas kommunikationsdirektør vil hverken be- eller afkræfte, om olietankeren er kapret, og om piraterne er om bord på skibet.

»Kommunikationskanalerne om bord er i øjeblikket nede, og vi samarbejder med de lokale myndigheder om at etablere kommunikation for at forstå situationen om bord og give al den støtte, som de har brug for til at overvinde disse frygtelige begivenheder,« skriver Monjasa og fortsætter:

»Monjasa vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med Montec Ship Management og myndighederne i denne vanskelige situation. Alle vores tanker er hos besætningen og pårørende i disse timer.«

Den danskejede Monjasa Reformer blev angrebet 25. marts i Guineabugten, da det befandt sig 260 kilometer vest fra Pointe-Noire i DR Congo.

Det er Montec Ship Management, som Monjasa Reformer er under management hos, der blev alarmeret af besætningen om angrebet.

Besætningen havde søgt i sikkerhed i skibets beskyttelsesrum.

»Sikkerheden og trivslen for vores besætning og entreprenører er vores første prioritet, ikke mindst i Vestafrika, hvor pirater er en kendt risikofaktor. For at minimere risikoen for personskade, samt driftstab på grund af overfald, har Monjasa-koncernen implementeret en anti-piratpolitik, som omfatter en beskrivelse af, hvordan besætningen og betjentene bør agere i tilfælde af piratangreb.«

Monjasa oplyser, at de har meldt hændelsen, og at de samarbejder med alle relevante maritime myndigheder i regionen, herunder flere lokale og internationale flåder.

