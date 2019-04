Virksomheder er frustrerede over gentagne udsættelser af brexit, men vil frem for alt have aftale i hus.

Får premierminister Theresa May ikke en udsættelse med sig fra onsdagens brexit-topmøde i Bruxelles, vil det betyde, at Storbritannien falder ud af EU uden en aftale fredag den 12. april.

Og de mange danske virksomheder, der er afhængige af handel med briterne, foretrækker ifølge arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Industri en udsættelse.

- Efter omstændighederne er en lang udsættelse af brexit en fornuftig løsning på en politisk hårdknude, siger DI's europapolitiske chef, Anders Ladefoged.

Dog er de gentagne udsættelser frustrerende for de virksomheder, der har været nødt til at forproducere varer, hver gang en brexit-dato har nærmet sig for at fylde deres lagre i Storbritannien op.

- For dem er det selvfølgelig frustrerende, at målstregen bliver rykket igen og igen, siger Anders Ladefoged.

Oprindeligt skulle Storbritannien være trådt ud af EU den 29. marts. Theresa May har indtil videre ikke formået at få udtrædelsesaftalen med EU godkendt i det britiske parlament.

Siden har hun to gange bedt EU om en udsættelse. Senest den 5. april, hvor hun i et brev til EU-præsident Donald Tusk bad om en udskydelse til den 30. juni.

På onsdagens topmøde skal EU-landenes stats- og regeringschefer beslutte, om de vil følge Mays ønske, eller om de vil tilbyde en længere udsættelse, som EU-præsident Donald Tusk er fortaler for.

Ladefoged mener, at den lange model på op til 12 måneder vil være at fortrække, da det øger sandsynligheden for, at briterne får noget på plads i mellemtiden.

Ikke alle virksomheder vil være lige påvirkede af, at brexit-datoen rykkes igen.

Nogle opererer ikke med lagre og har derfor ikke samme planlægningsproblemer som eksempelvis medicinalvirksomheder, der har behov for at have varer i Storbritannien.

- Det er ikke sort og hvidt. Men selv dem, der producerer varerne, som bliver bestilt, vil se en stor del af deres forretning stoppe brat i et no-deal-scenarie, siger Ladefoged.

/ritzau/