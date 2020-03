»Der er ingen vej ud.«

I halvanden uge har 21-årige Sofie Johnsen og hendes tre rejsekammerater kunnet se, hvordan deres muligheder for at komme hjem forsvandt en efter en, time for time.

»Vi bruger 12 timer hver dag på at sidde og lede og lede efter måder at komme hjem på, men uden held,« fortæller Sofie Johnsen frustreret.

Hun sidder sammen med tre andre danske unge - to på 21 år og en på 23 år - i byen Cebu på Filippinerne i en hotellejlighed.

De fire unge danskere fotograferet ved afrejse i Københavns Lufthavn (Privatfoto)

Fuldstændig fastlåste.

»Vi er stuck. Der er ingen udveje. De har lukket alle afgange og lufthavne. Vi kan ikke mellemlande nogle steder,« fortæller Sofie Johnsen.

De fire unge fløj på en længere rejse i december. De startede i Australien, fortsatte til Bali og den 11. Marts landede de på Filippinerne.

To dage senere gik katastrofealarmen i Danmark, og Mette Frederiksen lukkede grænserne for at holde den frygtede coronavirus ude.

Sofie Johsen til venstre med sine rejsekammerater. (Privatfoto)

Kort efter fulgte Filippinerne trop.

Sofie Johnsen og hundredevis af andre rejsende fra Danmark nåede ikke at få flybilletter ud iden, og nu er de vidne til, hvordan alt omkring dem lukker ned.

Også hoteller med det resultat, at familier med små børn pludselig ikke har noget sted at være, fortæller Sofie Johnsen.

Supermarkeder og apoteker holder stadig åbent, men man skal have målt temperatur ved indgangen. Er den forhøjet, bliver man afvist.

Billede fra turen (Privatfoto)

»Det er politiet, som styrer det hernede, og udviser man tegn på smitte, kan de sagtens finde på at tage en med,« fortæller Sofie Johnsen.

Lige nu opholder hun og de tre andre unge danskere sig i en hotellejlighed, de lejer af en filippinsk kvinde, der hjælper de unge danskere meget og endda har tilbudt dem, de må bo gratis på grund af krisen.

»Det kunne vi ikke tage imod, men vi er utrolig taknemmelig for, at hun - og lokalbefolkningen i det hele taget - er så søde og gavmilde,« siger Sofie Johnsen.

De fire unge danskere er hver dag i kontakt med udenrigsministeriet, men der er ikke meget hjælp at hente, fortæller Sofie Johnsen.

»Vi har snakket med den danske ambassade i Cebu, og de fortæller os, at Polen, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig og Sverige har hentet deres turister hjem, men Udenrigsministeriet kan ikke svare os på, om de vil gøre det samme med alle de strandede danskere,« siger Sofie Johnsen.

Hun er glad for, de er flere sammen og har et sted at være, men hun lægger ikke skjul på, at det er en svær situation.

»Vi er rigtigt, rigtigt trætte og frustrerede. Det er hårdt hele tiden at kæmpe for at finde en vej hjem uden det lykkes og uden hjælp,« fortæller hun.

Tirsdag eftermiddag var der dog gode nyheder fra Udenrigsministeriet til Sofie Johnsen, og de 241 øvrige danskere, der sidder strandet på Filippinerne.

Udenrigsminister Jeppe Kofoed oplyste på et pressemøde klokken 15, at et fly fra Manilla og et fra Cebu vil flyve danskere i Filippinerne hjem snarest. Gerne i weekenden.

»Men man må væbne sig med tålmodighed,« sagde ministeren.