To danskere på vandretur i de norske fjelde måtte torsdag have hjælp af Røde Kors to gange på samme tur.

Først kunne de ikke finde vej og fór vild. Kort efter faldt den ene og slog sig.

Der er meget, der kan gå galt, når man bevæger sig ud i Guds frie natur. To danske turister på tur i Norge var mere end ualmindeligt uheldige, da de torsdag ville gå fra Dale til Dalastølen turisthytte i Hordaland i det vestlige Norge.

Ifølge den norske avis Dagbladet måtte Røde Kors hele to gange komme danskerne til undsætning.

#Vaksdal #Dalastølen kl 1828: Vi har iverksatt redningsaksjon. To utenlandske turister gått seg vill i området rundt Dalastølen. Fant veien etter hvert, men en av turistene skadet i ein fot. Mannskaper fra Røde Kors sendt opp til dem. — Vest politidistrikt (@politivest) September 21, 2018

Torsdag eftermiddag mistede de orienteringen, og de lokale myndigheder satte gang i en redningsaktion for at finde dem.

De blev hjulpet på ret kurs, men få timer senere faldt en af dem og kom til skade.

»De blev hjulpet på rette vej, men så var en af dem så uheldig og faldt og kom til skade, så vi måtte sende mandskab op for at hjælpe. Omkring klokken ti minutter over et blev turisterne fundet af Røde Kors-mandskabet. De fulgte dem til Dalastølen turisthytte for at overnatte der,« siger operationsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til det norske nyhedsbureau NTB fredag morgen.

Der skulle ikke være tale om livstruende skader. Planen er, at danskerne skal hentes af en helikopter, når det bliver lyst.