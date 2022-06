Lyt til artiklen

Én er dræbt og mange kvæstede, efter en bil påkørte en menneskemængde i Berlin onsdag formiddag.

Én af dem, der var til stede på forretningsgaden Kurfürstendamm i den tyske hovedstad, var Tina Bonde.

»Jeg havde lige parkeret min bil i et parkeringshus og kommer så ud på vejen, hvor der cirka 50 meter fra mig ligger en mand, som får hjertemassage af civile,« fortæller Tina Bonde, der til daglig bor i Berlin.

Kort tid efter kommer den første ambulance kørende, og Tina går videre.

»Jeg tænker, det var dog forfærdeligt, at han ligger midt ude på vejen, men går videre, fordi hjælpen er der,« fortæller Tina Bonde.

Hun husker, at der omkring hundrede meter længere henne kommer en masse betjente løbende.

»Jeg tænker: Hvad laver I der? Skynd jer hen og hjælp manden på vejen med hjertemassage.«

Men så opdager Tina Bonde, at der holder to biler midt på strøget. At der er jord over det hele, og stole og borde er væltet.

»Jeg ser så, at en bil er kørt helt ind i en butik, og at der ligger to mennesker på jorden med politibetjente ovenpå sig. De er cirka tre meter fra mig, og jeg kan se, at den ene mand har blod i hele ansigtet,« fortæller hun.

Tina beslutter sig for at gå væk for en stund, og da hun kommer tilbage cirka en halv time senere, er området fyldt med politi og ambulancer, og der er også tilkaldt lægehelikopter.

»På det tidspunkt vidste jeg stadig ikke, hvad der var sket. Jeg havde en idé om, at en mand var blevet stukket ned, fordi jeg hørte en sige det i en telefon. Men nu ved jeg så, hvad der er sket,« siger Tina Bonde efter en voldsom oplevelse, der i den grad har påvirket hende.

»Jeg havde gåsehud i lang tid bagefter. Og jeg kan mærke, at jeg har behov for at fortælle om det.«

Ifølge Berliner Morgenpost er 12 alvorligt kvæstede, hvoraf de fem er i kritisk tilstand efter påkørslen, som skete omkring klokken 10.30 på hjørnet af Rankestrasse og forretningsgaden Kurfürstendamm i bydelen Charlottenburg.

Bilens fører – en mand – er anholdt. Ifølge mediet Bild forsøgte føreren at flygte fra stedet, men forbipasserende holdt ham tilbage, indtil politiet dukkede op.

Det er fortsat uklart, om det var en forsætlig handling, eller om der er tale om en ulykke.

Det er bebudet, at der bliver afholdt et pressemøde senere onsdag.

Du kan følge B.T.s livedækning af sagen her.