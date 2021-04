Indtil for bare en uge siden var hverdagen for danskerne Susanne Peris og Odin Rasmussen nærmest helt normal.

Det er den ikke mere. Rundt omkring dem er det gået amok. En katastrofe er ved at udspille sig.

De to danskere bor begge i verdens befolkningsmæssigt næststørste land, Indien.

Her er corona-situationen på få dage eksploderet.

Daglige smittetal er langt over 200.000. Og torsdag morgen kom det. Rekordtallet.

Mellem onsdag og torsdag blev der registreret 314.835 nye smittede med coronavirus. Det er det største antal for et enkelt land på noget tidspunkt under coronapandemien.

Og det kan mærkes hos Susanne Peris, der bor i Indiens tredjestørste by, Bangalore, hvor der lever omkring 8,5 millioner.

»Situationen er ret kritisk. Ret kaotisk. Hospitalerne er helt fyldte, og det er nærmest umuligt at opstøve en hospitalsseng,« siger Susanne Peris.

Hun har boet i Indien i godt 20 år. Hendes mand ejer en kaffeplantage udenfor Bangalore i den sydlige delstat Karnakata.

»Jeg har stort set hele tiden været tryg ved at gå ud. Men da tallene begyndte at stige for alvor i sidste uge, så begyndte jeg da at tænke over det,« forklarer Susanne Peris.

Hun har netop fået sin anden vaccineindsprøjtning. Og derfor burde hun være godt sikret. Men hun tager alligevel sine forholdsregler.

»Man kan aldrig vide sig helt sikker, selvom man er vaccineret. Så jeg går mindre ud end for bare en uge siden. Folk er skræmte og tager det her meget seriøst,« siger hun.

Corona ig Indien Indien er verdens næstmest folkerige land med 1,3 mia. mennesker

314.835 personer blev konstateret smittet mellem onsdag 21. april og torsdag 22. april. Det er verdensrekord for et døgn under coronapandemien

15.930.965 indere er pr. torsdag 22. april konstateret smittet med coronavirus

184.657 personer har mistet livet med coronavirus i Indien

I den nærliggende delstat i ferieparadiset Goa befinder en anden dansker sig. Det er Odin Rasmussen.

Selvom Goa ikke er lukket ned på samme måde som storbyer som New Delhi og Mumbai, så kan han helt tydeligt mærke, at coronaepidemien har et solidt greb om landet.

»Der er rigtig mange rygter lige nu. Folk er blevet ramt af paranoia,« fortæller han.

Billeder fra overfyldte hospitaler i New Delhi, Mumbai og Bangalore er også nået til Goa.

Her kører nyhederne i døgndrift om den eksplosive vækst, der har været i antallet af smittede, indlagte og døde andre steder i landet.

»Goa er rimelig rigt og velfungerende efter indiske forhold. Alligevel er folk nervøse. Og mange holder sig hjemme,« forklarer Odin Rasmussen, der som historiker var taget til Indien sidste år.

Her blev han fanget under første coronabølge. Og selvom landet i mellemtiden har haft åbnet op for udrejser, så er han blevet.

Nu kan han formentlig se frem til en ny lockdown.

Et skilt med teksten 'Ingen tilgængelige senge' ved et coronabehandlingscenter i den indiske storby Mumbai. Foto: DIVYAKANT SOLANKI Vis mere Et skilt med teksten 'Ingen tilgængelige senge' ved et coronabehandlingscenter i den indiske storby Mumbai. Foto: DIVYAKANT SOLANKI

»Der går rygter om en ny nedlukning 25. april. Men ingen ved noget,« forklarer han.

På den danske ambassade i New Delhi følger man situationen nøje. Og man har som alverdens medier også kunnet konstatere, at situationen har taget en alvorlig drejning.

»Presset på sundhedsvæsenet lige nu er voldsomt. Både privat og offentligt. Vi har lige fået smitterekord her til morgen – ikke bare i Indien, men i hele verden – med 315.000 nye tilfælde. Og det forventes bare at stige frem mod midten af maj,« siger Danmarks ambassadør i Indien, Freddy Svane, til B.T.

»Der har været en million nye smittede de sidste fire dage, så det giver sig selv, at systemet er presset,« uddyber han.

Sundhedsarbejdere tilser en coronaramt mand i Mumbai. Indien har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af nye tilfælde. Foto: DIVYAKANT SOLANKI Vis mere Sundhedsarbejdere tilser en coronaramt mand i Mumbai. Indien har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af nye tilfælde. Foto: DIVYAKANT SOLANKI

Onsdag kunne den britiske journalist og Indien-korrespondent for avisen Daily Telegraph, Joe Wallen, til B.T. fortælle om desperate tilstande i Mumbai og New Delhi. Han forklarede samtidig, at de høje smittetal kan være endnu mere markante. Og muligvis ligge på flere millioner hver dag.

Freddy Svane kalder da også situationen for »alvorlig« og råder danskere i Indien til at følge med i myndighedernes opdateringer og anbefalinger.

Det gælder hovedsagelig danskere, som er bosiddende i det enorme land. For stort set alle turisterne – både i nord og syd – forsvandt sidste år.

»Vi har ret godt styr på, hvor danskerne i Indien befinder sig. Og så er der danskerlisten, man kan tilmelde sig, hvis man rejser til Indien. Og hvis man som dansker bliver syg og ikke kan få hjælp af sin arbejdsplads eller forsikring, så er vi her. Vi er gearede til det efter første bølge sidste år,« siger Freddy Svane.