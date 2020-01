Omkring 100 danske soldater skal ud af Irak og til Kuwait. Sverige og Norges samlet cirka 140 soldater bliver.

Mens størstedelen af de danske soldater sendes ud af Irak til Kuwait, så forbliver både norske og svenske soldater i landet.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og svenske TT.

Landene har hver omkring 70 soldater i Irak.

- Norske soldater bliver i Irak indtil videre, siger den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, ifølge NTB.

Og samme melding er kommet fra svenskerne.

- Sverige har 70 soldater i Irak, og de bliver i landet indtil videre, siger den svenske forsvarsminister, Peter Hultqvist, til radioavisen Ekot.

Ine Eriksen Søreide fortæller, at Norge løbende vurderer situationen.

- Sikkerheden kommer altid først, og Forsvaret vurderer løbende. Men vi er der sammen med de allierede for at bidrage til at bekæmpe ISIL (Islamisk Stat, red.). Det er noget, som vi ønsker at fortsætter med, siger hun.

Onsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark midlertidigt trækker omkring 100 soldater ud af Irak.

Det sker, efter at Iran har angrebet to militærbaser i Irak - blandt andet Al Asad-basen, hvor der er 133 danske soldater. Ifølge meldinger kom ingen til skade i angrebene.

Angrebet fra Iran var en reaktion på USA's angreb i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt fredag i sidste uge.

Det er de danske soldater, der står for træningsdelen på Al Asad-basen, der sendes til Kuwait. Træningen er i forvejen indstillet af hensyn til sikkerheden.

Før Danmarks melding om at trække soldater ud af Irak har også Spanien og Tyskland meddelt, at de trækker en del af deres soldater ud af landet.

Det irakiske parlament vedtog søndag en resolution, der opfordrede landets regering til at sende alle udenlandske styrker ud af Irak.

