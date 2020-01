Ifølge Forsvaret er det hele "støv og alarm" efter et missilangreb mod luftbasen Ain Al-Asad i Irak.

Alle danske soldater er i god behold efter et missilangreb natten til onsdag på militærbasen Ain Al-Asad i Irak, der huser danske og amerikanske soldater.

Det oplyser en talsperson fra Forsvaret til Ritzau kort før klokken et natten til onsdag.

Ifølge Forsvaret ramte det første nedslag basen omkring klokken 00.30 dansk tid.

Ain Al-Asad-basen ligger i Anbar-provinsen i den vestlige del af Irak.

Forsvaret har ikke kendskab til, om andres landes soldater er kommet til skade.

Ifølge Forsvaret er det hele "støv og alarm".

Angrebet sker i kølvandet på det amerikanske militærs drab på den iranske general Qassem Soleimani i sidste uge.

Der er omkring 130 danske soldater udstationeret i Irak.

Forsvaret kan natten til onsdag ikke oplyse, om angrebet får konsekvenser for den danske udstationering i Irak.

I begyndelsen af december var luftbasen Ain Al-Asad ligeledes udsat for et missilangreb. Ingen danskere kom noget til i angrebet, meddelte Forsvaret i den forbindelse.

- Luftbasen drives af irakisk og amerikansk militær. Den bliver også brugt af britiske soldater og altså af det danske bidrag i kampen mod Islamisk Stat, oplyste Forsvaret.

Ifølge Norges Forsvarsministerium er ingen norske soldater kommet til skade i angrebet natten til onsdag. Norge har omkring 70 soldater udstationeret på Ain Al-Asad-basen, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, står det klart, at nattens missiler blev affyret fra Iran.

- Iran affyrede mere end et dusin ballistiske missiler mod amerikanske militærstyrker samt koalitionsstyrker i Irak, udtaler Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det iranske nyhedsbureau Fars skriver i et tweet, at "Irans hævn er begyndt".

Det er en henvisning til det amerikanske militærs drab på den iranske general Qassem Soleimani.

Irans Revolutionsgarde bekræfter over for Irans statslige tv-station, at den har affyret adskillige missiler mod Ain Al-Asad-basen, og at det er begyndelsen på operation "Martyr Soleimani". Det skriver Bloomberg News.

