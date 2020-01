De danske soldater tilbragte natten i sikkerhedsfaciliteter, meddeler Forsvaret efter missilangreb i Irak.

De op mod 130 danske soldater på den irakiske militærbase Al Asad har haft mulighed for at kontakte deres pårørende efter det iranske missilangreb på basen natten til onsdag.

Sådan lyder det i en meddelelse på Forsvarets hjemmeside.

- Angrebet på basen er hørt op, og soldaterne har opholdt sig i sikkerhedsfaciliteter natten over.

- Soldaterne har tidlig morgen dansk tid haft mulighed for at kontakte deres pårørende, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling, til Forsvarets hjemmeside.

Angrebet på militærbasen skete onsdag omkring klokken 00.30 dansk tid.

Forsvaret kan over for Ritzau ikke uddybe, hvornår de danske soldater kom i sikkerhed i forhold til det iranske missilangreb.

Alle danske soldater er i god behold.

Angrebet var ifølge Irans Revolutionsgarde et gengældelsesangreb, efter at USA i sidste uge lavede et angreb i Bagdad, der dræbte den fremtrædende iranske militærleder Qassem Soleimani.

- Det er en alvorlig situation, som regeringen følger tæt. De danske soldaters sikkerhed er selvsagt en helt central prioritet for regeringen på nuværende tidspunkt, meddelte forsvarsminister Trine Bramsen (S) onsdag morgen i en pressemeddelelse.

- Det er dygtige og veluddannede soldater, der ved, hvordan man agerer i en sådan situation, tilføjede hun.

Senere onsdag skal Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget mødes for at drøfte situationen.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der ledes af USA, og som bekæmper den militante bevægelse Islamisk Stat i Irak og Syrien.

Det danske bidrag på Al Asad-basen består i at uddanne irakiske soldater.

/ritzau/