En række særdeles snefyldte dage skaber fortsat problemer i alperne, hvor også en lang række danske skiturister bliver påvirket af det voldsomme vejr.

Den vedvarende, tunge nedbør medfører onsdag, at omkring 150 personer ombookes, fordi sneen umuliggør deres ankomst til de bestilte hoteller og lejligheder.

Det fortæller Toke Hyldgaard, der er salgs- og marketingdirektør i Skinetworks, der står bag rejsebureauerne Nortlander og Danski.

Det er gæster, der oprindeligt skulle til skisportsområdet Obertauern, der bliver ramt, fortæller han.

Det kraftige snefald har lukket adgangen til skisportsstedet Obertauern i Østrig. Billedet her er fra 5. januar. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Det kraftige snefald har lukket adgangen til skisportsstedet Obertauern i Østrig. Billedet her er fra 5. januar. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Vi har en ankomst i aften til Østrig, hvor der var nogle, der skulle til Obertauern, som fortsat er lukket. Den situation havde vi frygtet, så vi har kontaktet alle og tilbudt dem andre rejser til andre destinationer,« siger han.

Alle på nær én booking har accepteret, at skiferien kommer til at gå til andre alpetoppe, oplyser han.

Obertauern har i flere dage været hårdt ramt af de store mængder sne.

79 danskere skulle lørdag have været på vej mod Danmark, men først tirsdag tillod vejret, at hjemrejsen blev mulig.

Det kraftige snefald har lukket adgangen til skisportsstedet Obertauern i Østrig. Billedet her er fra 5. januar. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Det kraftige snefald har lukket adgangen til skisportsstedet Obertauern i Østrig. Billedet her er fra 5. januar. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Sneen har væltet ned over store, populære skisportsområder, hvilket desværre har ført til flere dødsulykker.

Flere personer har mistet livet i laviner i Schweiz, Østrig og Tyskland og myndigheder har advaret om, at der fortsat er risiko for laviner flere steder.

I Østrig er hundredvis af beboerne fanget i deres hjem, fordi vejene er blokeret på grund af sne.

Og der er mere på vej, fortæller meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard.

Det kraftige snefald har lukket adgangen til skisportsstedet Obertauern i Østrig. Billedet her er fra 5. januar. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Det kraftige snefald har lukket adgangen til skisportsstedet Obertauern i Østrig. Billedet her er fra 5. januar. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Det lavtryk, vi også har haft over Danmark, bringer nordlige strømninger ned over Tyskland og ned til alperne.«

»Det er den nordlige vind, der tvinger al nedbøren ud af skyerne, og det giver en masse sne på nordsiden af alperne,« siger hun og fortsætter:

»Vejret fortsætter onsdag og torsdag, men klinger så lidt af natten til fredag. Det giver en pause, inden et nyt snevejr begynder. Og det vil give en god portion.«

Næste uge ser dog lys ud, da et højtryk, der nu ligger over Biscayen, bevæger sig mod øst ind over Centraleuropa, hvilket medfører klart og stabilt vejr, lyder prognosen.