På et lille smukt hotel i Marrakech i Marokko med plads til bare syv gæster sidder Sheila Petersen og hendes mor.

Men de ser ikke længere de eksotiske omgivelser, ligesom solskinnet og de 15 grader pludselig er blevet fuldstændig ligegyldigt.

I nat fik Sheila Petersen og hendes mor nemlig den værst tænkelige besked.

Marokko lukker ned for flyvninger til Danmark og størstedelen af Europa på grund af den frygtede coronavirus. Senere søndag stod det klart, at Marokko lukker ned for alle internationale flyvninger på ubestemt tid. Det menes, at 1.000 danskere er fanget i landet.

»Vi er virkelig bange, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre,« fortæller Sheila Petersen, der er tydeligt berørt af situationen, da B.T. taler med hende.

»Både min mor og jeg har brug for medicin, som vi løber tør for på tirsdag. Uvisheden skræmmer os utroligt meget,« fortæller hun.

Sheila Petersen og hendes mor lider af astma, og moren har også højt blodtryk.

Det gør dem begge mere udsatte for coronavirus, og ud over bekymringerne omkring ikke at kunne komme hjem er Sheila Petersen også nervøs for, at de kan blive smittet i Marokko.

»Der er en spansk kvinde på hotellet, som hoster og hoster og hoster, og jeg kan jo ikke lade være med at blive nervøs, når jeg ser hende,« siger Sheila Petersen.

Lige nu aner hun ikke, hvordan og hun og hendes mor skal komme tilbage til Danmark.

Sheila og hendes mor på deres hyggelige hotel i Marokko, da de endnu troede, de skulle have en hyggelig mor-og-datter-ferie sammen og var lykkeligt uvidende om det kaos, der ventede dem. (Privatfoto)

De gik allerede fredag i gang med at undersøge, om de kunne komme hjem før tid, efter Mette Frederiksen bebudede, at Danmarks grænser lukkede og opfordrede alle danskere til at komme hjem så hurtigt som muligt.

»Det var umuligt at få nogle billetter; hver gang vi fandt nogle, var de væk, når vi prøvede at købe dem,« fortæller Sheila Petersen.

Hun og hendes mor så derfor ingen anden udvej end at vente til tirsdag med at flyve hjem, som det hele tiden havde været planen.

Men i nat kom beskeden om, at luftrummet lukker for en række fly på ubestemt tid. Heriblandt det fly, Sheila Petersen, hendes mor og en række andre danskere skulle have været med.

Sheila Petersen har både været i kontakt med den danske ambassade i Marokko og Udenrigsministeriet, men her er ingen hjælp at hente.

»De er søde og forstående, men siger bare, at vi skal komme hjem så hurtigt som muligt i god ro og orden, hvad det så end betyder,« fortæller Sheila Petersen grædende, der føler sig ladt i stikken af de danske myndigheder.

Sheila Petersen frygter, at hun og hendes mor strander i Marokko på ubestemt tid på grund af coronavirussen. (Privatfoto)

Søndag oplyste Udenrigsministeriet, at hun og hendes mor kunne forsøge at tage en færgeafgang til Spanien fra Marokko, men de kunne ikke sige noget om, hvordan mor og datters chancer for at komme videre fra Spanien til Danmark, er.

»De fortæller, at de ikke kan råde os til, om vi skal gøre det eller ej, og de kan ikke hjælpe os med at komme hjem,« siger Sheila Petersen, der er bange for, at hun og moren strander i Spanien.

»I det mindste ved vi, at vi kan blive på det her hotel. Hvad hvis hotellerne i Spanien lukker ned for gæster? Hvad gør vi så?« spørger hun.

Oprindeligt havde Sheila Petersen og hendes mor aftalt med to østrigere, der bor på samme lille hotel, at de ville prøve at tage færgen til Spanien sammen og så leje en bil.

»Men nu har de fået at vide af deres udenrigsministerium, at de bliver hentet hjem. Hvorfor gør Danmark ikke det samme?«

Sheila Petersen understreger, at hun har forståelse for, at det er en ekstraordinær situation, og hun ikke forventer at blive hentet med det samme, men for hende ville en afklaring på, hvad der kommer til at ske være altafgørende.

»Uvisheden skræmmer mig utroligt meget, og det er virkelig svært at vide, hvad vi skal gøre, når myndighederne ikke vil råde os til noget som helst. Kunne de i det mindste bare sige, at der ville komme en løsning på et tidspunkt, men det gør de heller ikke. De fortæller os ingenting,« fortæller Sheila Petersen med desperation i stemmen.

B.T. har kontaktet Udenrigsministeriet og forholdt dem Sheila Petersens situation og råb om hjælp.

Presseenheden oplyser, at ministeriet ikke kan gå ind i konkrete sager og henviser til ministeriets hjemmeside, hvor det fremgår, at man skal kontakte sit eget fly- og forsikringsselskab.

'Hvis du er strandet og ikke i øjeblikket kan komme ud med kommercielle løsninger, vil Udenrigsministeriet og ambassaden sammen med andre landes ambassader arbejde på at finde løsninger med de lokale myndigheder, så strandede rejsende kan rejse hjem,' skriver ministeriet.

Men det er altså ikke et løfte, Sheila Petersen og hendes mor indtil videre har mærket noget til.