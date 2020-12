Danske Robert Valenta har familie i både Danmark og England.

Men i aften skal han holde jul helt alene.

»Det er lige til at grine og græde ad på samme tid. Jeg kommer ikke til at se noget familie overhovedet, selv om det var planen,« siger han.

Robet Valenta, der har boet i London i 23 år, er 'fanget' i sin lejlighed i det centrale London og på en måde dobbeltramt af den bastante nedlukning af landet.

Planen var, at han skulle besøge sin mor, der bor på plejehjem i København.

Den plan gik i vasken, da den danske regering lukkede ned for fly fra Storbritannien 21. december 2020. I første omgang i 48 timer.

»Så ombookede jeg til 24. december i håb om, at det kunne lade sig gøre dér. Men så blev forbuddet mod fly fra England forlænget,« siger 50-årige Robert Valenta.

Han fortæller, at han mistede sin far i december sidste år, så det fyldte meget i julen i 2019. I år skulle det så have været en almindelig jul igen, men det bliver altså ikke til noget.

»Der er selvfølgelig ærgerligt. Jeg havde ellers fået lov til at besøge min mor på plejehjemmet, og man ved jo aldrig, hvornår det er sidste gang. Hun er 87 år,« siger han.

Robert er engelsk gift og har derfor sin kone og en datter i England.

De er allerede taget til Liverpool for at besøge hendes familie og fejre jul.

Det ville under normale omstændigheder være helt uproblematisk for Robert Valenta at holde jul hos svigerfamilien i Liverpool, hvis ikke vi lige skrev det herrens år 2020.

Et annus horribilis.

På grund af en stor smittestigning i Storbritannien med en ny muteret variant af covid-19 er det nu forbudt at rejse ind og ud af London.

Den nye variant af covid-19 er også mere smitsom end den 'traditionelle' coronavirus.

Der har samtidig været frygt for, at den muterede variant af coronavirus så at sige kan snyde de vacciner, der nu skal få has på virussen en gang for alle over hele kloden.

Det rammer nu Robert Valenta, der bor i det centrale London – et af de områder, der er allerhårdest ramt. Nu må han holde jul alene.

»Det føles jo lidt som et fængsel, for jeg kan ikke tage til Danmark eller besøge min familie i Liverpool,« siger han.

»I stedet tager jeg en rolig aften med julehygge alene, og så tænder jeg for DR's P3 i radioen. Så har jeg et zoom-møde med min familie, når der bliver pakket gaver op,« siger Robert Valenta, der arbejder som animator.

Han er ikke overrasket over, at det er gået galt med covid-19 i Storbritannien.

»For 10 dage siden cyklede jeg igennem West End og kunne se, at alle barer og butikker var åbne. Der var propfyldt med mennesker. Der var én stor fest, og kun få havde mundbind på,« siger han.