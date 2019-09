Orkanen Dorian tager til i styrke på sin vej mod Bahamas og Florida og er nu opjusteret til en kategori 5-orkan.

Derfor følger Rico Toft Christensen nøje med i udviklingen fra sit hjem i Durham i den amerikanske stat North Carolina, hvor der er blevet erklæret undtagelsestilstand forud for Dorians ventede ankomst torsdag eftermiddag.

»Hos os er det de vandmængder, orkanen bringer med sig, der volder de største problemer. Derfor sørger vi for at sikre dæmningen i vores baghave, hvor der løber en lille å igennem, ligesom vi indhenter ekstra benzin til bilerne, motorsaven og nødgeneratoren,« siger Rico Toft Christensen og fortsætter:

»Så vi er klar, hvis nu det værste skulle ske.«

Her ses Rico Toft Christensen, der har boet i byen Durham i den amerikanske stat North Carolina i otte år. Orkanen står til at ramme staten torsdag aften.

Rico Toft Christensen fortæller, at det handler om at være ude i god tid med at købe forsyninger, benzin og skaffe sig en nødgenerator. Sidstnævnte kan man ikke længere få fat på i området, fordi de er udsolgt.

»Når orkanen rammer, samler vi os i vores sikkerhedsrum, der ligger placeret sådan i huset, at det ikke bliver påvirket af, hvis vores træer i haven vælter, og så handler det ellers om at forholde sig i ro og vente på, at det driver over,« siger han.

Rico Toft Christensen flyttede fra Danmark til Durham i North Carolina for otte år siden. Her bor han sammen med sin kone og to små børn.

Han fortæller, at de er vant til at blive ramt af en til to orkaner om året, men at der er nogle træk ved Dorian, der gør, at de følger ekstra godt med i udviklingen.

Dorian minder ifølge Rico Toft Christensen nemlig på mange måder om orkanen Matthew, der med sine enorme mængder regn kostede flere i staten livet tilbage i 2016.

»Den gav virkelig megen regn både her og længere ude ved kysten, og det forårsagede desværre, at en masse mennesker omkom i de her regnmasser,« siger Rico Toft Christensen og fortsætter:

»Lige nu hører vi, at Dorian ligner Matthew med store mængder regn, så vi krydser fingre for, at den drejer af ud mod Atlanterhavet, så vi går fri. Det har været nogle meldinger om, at det var en mulighed.«

Dorian befinder sig lige nu over Atlanterhavet og har kurs i nordvestlig retning mod den caribiske østat Bahamas. Efterfølgende forventer man, at orkanen vil ramme staten Florida sent mandag eller tidligt tirsdag.