»Jeg har aldrig set noget lignende.«

Danske Peter Gyldenkærne, der er bosat i Paris, var i eftermiddags på vej hjem fra et par timer i træningscenteret.

»Jeg var oppe at træne i det nordlige Paris, og på vej hjem kunne jeg ikke tage metroen, så jeg måtte gå,« forklarer han.

Mens 20-årige Peter Gyldenkærne tilbagelagde de 25 minutters gang, der var fra træningscenteret til hans lejlighed, ændrede bybilledet sig langsomt fra julelys og hyggelige caféer til biler i brand, røgskyer og råbene demonstranter.

Foto: ABDUL ABEISSA Vis mere Foto: ABDUL ABEISSA

»Jeg var bange for, om der ville ske noget med mig,« fortæller han.

Dog fornemmede han, at man sagtens kunne gå på gaden uden at blive ramt af tåregas eller kastede genstande, hvis bare man holdt øje.

»Hverken politiet eller demonstranterne gør dig noget, hvis du ikke er en del af det,« siger han til B.T.

Ved 21-tiden lørdag er situationen ifølge indenrigsminister Christophe Castaner ved at være under kontrol. Han beskriver dagens uroligheder som 'fuldstændig uacceptable,' skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: ZAKARIA ABDELKAFI Vis mere Foto: ZAKARIA ABDELKAFI

Christophe Castaner melder om 135 tilskadekomne, 77 i Paris og 58 i det øvrige Frankrig. 17 af dem er betjente.

Der har været tæt på 10.000 mennesker på gaden, og nu, hvor urolighederne er stilnet af, er 1000 demonstranter anholdt.

Peter Gyldenkærne synes, at lørdagens protester var meget voldsomme sammenlignet med protesterne i sidste uge. Da B.T. spørger ham, om han er nervøs for, at urolighederne fortsætter, svarer han:

»Ja, jeg er urolig for det fortsætter, for i dag har været meget voldsommere end det har været før. Man ved jo aldrig, om det bliver værre, eller stilner af.«