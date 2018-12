De danske medlemmer af Europa-Parlamentet holder sig inden døre efter skyderi i den franske by Strasbourg.

Danske EU-parlamentarikere befinder sig lige nu i Strasbourg, hvor mindst to personer er dræbt, og 11 personer er blevet såret efter et skyderi tirsdag aften.

Europa-Parlamentet har hovedsæde i Strasbourg, og derfor er de danske politikere lige nu i byen.

Flere af dem har været på Twitter for at kommentere hændelsen.

Christel Schaldemose, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, skriver på Twitter, at hun er bange og beder gerningsmændene om at holde op med at skyde.

- Sidder alene i lejlighed i bykernen af Strasbourg. Hører om skyderier i nærheden. Er bange. Bør rationelt ikke være det. Men er bange, skriver hun blandt andet på Twitter.

Ifølge Jens Rohde fra De Radikale har man grundet tidligere angreb lavet en sikkerhedstråd til de danske medarbejdere i Europa-Parlamentet, hvor de kan kontakte hinanden og meddele, at de er i sikkerhed.

Han skriver på Twitter, at alle har meldt sig i god behold.

- Mange ambulancer. Men alle danskere har indtil videre meddelt på en "sikkerhedstråd", at de er ok. Slå koldt vand i blodet hjemme, skriver han på sin Twitter-profil.

Morten Løkkegaard fra Venstre skriver på samme medie, at han er lukket inde i parlamentet i Strasbourg.

Han er bekymret for sine assistenter, som tidligere på aftenen tog ind til centrum.

Skyderiet skal ifølge kilder fra franske sikkerhedsstyrker være sket i nærheden af byens ikoniske julemarked, der er velbesøgt af turister.

Politiet oplyser tirsdag aften, at man har udvekslet skud med gerningsmanden.

/ritzau/