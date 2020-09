For to måneder siden mente ledelsen i Paradis Is, at der var et kæmpe, uudnyttet potentiale i USA, hvor den danske kæde ville åbne flere nye butikker hvert år.

Nu har kæden i stedet droppet sin storstilede satsning i landet.

Iskæden vil lukke alle sine 14 butikker i USA og sætter også sin isfabrik i landet til salg. Det skriver Børsen.

Hvad skyldes det voldsomme kursskifte?

Ifølge bestyrelsesformand og medejer Jan Steenhard er det coronakrisen, som har kostet Paradis Is' amerikanske satsning dyrt.

»Vi kan ikke mere. Man har altid et håb og altid lyst til at tænke, at det kan vi vende. Men engang imellem er nok bare nok, og det her var nok,« siger Jan Steenhard til Børsen.

Annonceringen af at den amerikanske satsning nu er stendød kommer i kølvandet på et historisk dårligt regnskab fra Paradis Is.

Ifølge Børsen kom iskæden ud af 2019 med et underskud på 27 mio. kr, som også sendte egenkapitalen i minus.

Paradis Is blev stiftet omkring årtusindeskiftet.

I 2009 åbnede den første butik i USA i Los Angeles.

Paradis Is har i dag 42 butikker i Danmark.