Da coronakrisen ramte, var 30-årige Mads Hegelund arbejdsløs og sengeliggende. Nu er han en af Hollywoods hotteste tennistrænere og underviser navne som Justin Bieber, Joel Kinnaman og Seal.

I begyndelsen af coronakrisen lå Mads Hegelund i sin seng, plaget af voldsomme rygsmerter. Han havde ikke noget job, ingen indtægt og ingen anelse om, hvad han skulle lave fremover.

Her bare et halvt år efter har den 30-årige dansker skabt sig en karriere som tennistræner for topmodeller og rigmænd og ikke mindst stjerner som Justin og Hailey Bieber, sangeren Seal og skuespilleren Joel Kinnaman.

Dertil kommer en lang række andre celebrities, Mads Hegelund slet ikke må sige noget om. De fleste beder ham nemlig underskrive en såkaldt non-disclosure agreement, der juridisk forpligter ham til ikke at dele navne, billeder eller detaljer.

»Jeg havde aldrig forestillet mig det her. Det var jo slet ikke planlagt, og nu står jeg pludselig med mere end 60 klienter,« siger Mads, der er vokset op i Virum uden for København og har spillet tennis siden han var otte.

I 2008 flyttede han med sin familie til USA, og de seneste tre år har han boet i Los Angeles.

Vi møder ham på en tennisbane med en imponerende udsigt over den hippe bydel Silver Lake. Banen hører til et lige så imponerende hus tegnet af den verdenskendte arkitekt John Lautner, og det er her og på andre private anlæg i byen, Mads træner sine klienter.

Beboerne i John Lautner-huset har haft afgørende betydning for hans succesfulde opstart. Men det vender vi tilbage til. Lad os først spole tiden tilbage til begyndelsen af året, hvor Mads valgte at sige sit faste job op.

Han ville ud at rejse og derefter udforske nye karrieremuligheder. Måske marketing, noget startup eller noget, hvor han kunne bruge sin uddannelse inden for sportspsykologi.

Men alle planer ændrede sig, da covid-19 lammede verden. Samtidig fik Mads en rygskade, der bandt ham til sengen i ugevis, og da han endelig kunne bevæge sig igen, var pandemiens jerngreb kun blevet stærkere.

Der var fuldt lockdown i Los Angeles. »Jeg kunne ikke engang spille tennis, fordi alle offentlige baner var lukkede, og jeg kendte ingen med en privatbane,« siger han.

Så fik han en idé. Hvis han bare kunne træne en eller to klienter, der havde hus med eget tennisanlæg, ville han i det mindste få mulighed for at spille lidt.

»Min bror og jeg gik på Google Maps og fandt 70-80 huse med baner. Så lavede vi en stak flyers, der havde et billede af mig og fortalte om min erfaring som spiller og som træner. Derfra var det bare at køre rundt og sætte dem fast i folks dørhåndtag,« fortæller Mads Hegelund, hvis tennistalent i sin tid gav ham et scholarship til college.

John Lautner-husets teenagedatter var den første – og eneste – der reagerede på Mads' lille reklameindsats og bookede timer hos ham. Snart begyndte han også at spille med hendes far, der viste sig at være en af grundlæggerne af hovedtelefonmærket Beats by Dre.

Farens begejstring for den danske tennistræner spredte sig hurtigt blandt hans kontakter i underholdningsbranchen, og inden længe stod Mads på banen med både verdenskendte musikere, skuespillere, modeller og stenrige forretningsfolk.

»I de cirkler stoler folk kun på hinanden. Så du skal give en god oplevelse og være the real deal. Hvis du gør det godt, bliver du introduceret til andre. Det er det, der er sket,« forklarer Mads.

Hans 29-årige lillebror, der også spiller tennis på højt niveau, er nu blevet partner i den hurtigt voksende forretning. En forretning så omfattende, at begge brødre ofte arbejder 60 timer om ugen.

Men det ikke kun Mads Hegelunds dagligdag, der pludselig er forandret. Det er også hans økonomi.

»Der er ingen tvivl om, at tennis i Los Angeles er god business. Jeg gik fra at ligge på sofaen med nærmest ingenting på kontoen til at have en rigtig god forretning nu, og penge er ikke længere et problem.«

»Det er utroligt, man kan gøre det med sin tennis og sin træningsbaggrund. Alternativet havde været at ligge derhjemme og lave ingenting, og hvis jeg kan leve af at være på en tennisbane hele dagen i solrige Los Angeles, er jeg jo lykkelig,« siger han, inden han går hen for at tage imod næste klient.