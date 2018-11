B.T. i Californien: For ganske få dage siden lignede Lotus Bechs' hjem i Malibu noget, der var som taget ud af et boligmagasin. I dag ligger den 27-årige danskers hus og minder i ruiner.

Lotus Bech har de seneste tre år boet i den eksklusive by Malibu - et af de områder, der har været hårdt ramt af de voldsomme brande i det sydlige Californien.

Siden marts har hun boet til leje i et cirka 200 kvadratmeter stort hus med adresse i bjergene, og da hun sidst så sit hjem, var alt, som det skulle være. Det var torsdag morgen, og Lotus, der er opvokset i den nordsjællandske by Gribskov, glædede sig til en udflugt sammen med sin kæreste og et par venner.

»Vi skulle sove i nationalparken Joshua Tree en enkelt nat i anledning af min fødselsdag. Fredag skulle vi så køre tilbage til Malibu for at gøre klar til den fest, jeg skulle holde derhjemme om lørdagen,« fortæller Lotus Bech til B.T.

Lotus Bech er oprindeligt fra Gribskov i Nordsjælland, men har boet i Los Angeles i næsten ti år. Hun arbejder blandt andet som yoga-instruktør og skuespiller. Foto: Privatfoto Vis mere Lotus Bech er oprindeligt fra Gribskov i Nordsjælland, men har boet i Los Angeles i næsten ti år. Hun arbejder blandt andet som yoga-instruktør og skuespiller. Foto: Privatfoto

Men ingenting blev som planlagt.

Brandene raserede velhaverbyen, og hele fredagen ventede Lotus på at høre nyt om, hvad der var sket med hendes hus. Det fik hun at vide lørdag morgen – på sin 27-års fødselsdag.

»Jeg modtog simpelthen en SMS fra min udlejer, hvor der stod, at mit hus var brændt ned til grunden. Det var fuldkommen uvirkeligt. Jeg fik det så dårligt, at jeg var lige ved at kaste op. Jeg kunne slet ikke trække vejret,« siger Lotus, der stadig opholder sig flere timers kørsel væk fra Malibu, hvor mange områder fortsat er evakueret.

Derfor har Lotus endnu ikke har set resterne af sit hjem i virkeligheden, men ud fra de billeder, hun har modtaget, er der intet tilbage af det hus, hun ellers havde indrettet ned til mindste detalje.

Her kan du se et billede af Lotus Bechs hjem i Malibu, efter det brændte ned til grunden. Foto: Privatfoto Vis mere Her kan du se et billede af Lotus Bechs hjem i Malibu, efter det brændte ned til grunden. Foto: Privatfoto

»Det er selvfølgelig held i uheld, at jeg ikke var hjemme. Jeg var i sikkerhed, men jeg havde ikke mulighed for at redde nogle af mine ting. Jeg har kun det, jeg tilfældigvis lige havde pakket til den ene overnatning, vi havde planlagt at være væk. De fine tasker, kjoler, pas, computeren med alle mine billeder, som jeg aldrig fik lavet den back-up af, jeg ellers altid tænkte på, jeg burde få lavet. Alt er væk,« siger Lotus Bech og tilføjer:

»De ting, jeg har samlet sammen i de år, jeg har været i USA og alt det, jeg har med mig fra Danmark. Selv de små ting, der måske ikke har den store værdi, men som jeg gerne ville have gemt til mine børn. Sådan noget som gamle glansbilleder og familiefotografier. Det er ikke til at fatte.«

Hun understreger dog, at hun holder modet oppe.

»Selvom hele mit materielle liv og alle mine minder ligger i aske, er jeg med hjælp fra mine tætte venner og min familie klar til at rejse mig igen og skabe et nyt hjem,« siger hun.