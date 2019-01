Den radikale præst Abu Bakar Bashir, der er den spirituelle leder for den gruppen, som er ansvarlig for bomberne på Bali i 2002, forventes frigivet fra fængslet i næste uge.

Bomberne ramte blandt andet et diskotek, hvor tre unge danske piger var blandt de omkomne.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, er under politisk pres fra folk, som ikke mener, at han er islamistisk nok. Han har personligt overvejet løsladelsen i lang tid.

Den 81-årige Bashir siger, at han stadig kæmper for Indonesien, dette 'gudsbenådede land'.

»Jeg kæmper, fordi jeg vil have, at dette land bliver reddet,« siger Bashir fra fængslet.

»Lad være med at få det forkerte indtryk. Jeg kæmper ikke imod dette land. I stedet kæmper jeg for dette gudsbenådede land.«

Bashir blev idømt 15 års fængsel i 2011 for at starte en paramilitær træningslejr i Aceh-provinsen. Når han bliver sluppet fri, vil han have aftjent ni af de 15 års fængsel.

Selv om han blev arresteret kort tid efter bomberne sprang i 2002 på Bali, blev han aldrig direkte forbundet til angrebet på turistområdet.

En australsk politimand indsamler data med en I-SITE skanner foran det ødelagte Paddys Bar. Foto: OKA BUDHI Vis mere En australsk politimand indsamler data med en I-SITE skanner foran det ødelagte Paddys Bar. Foto: OKA BUDHI

202 mennesker omkom ved angrebet, dels på Paddys Bar, dels på diskoteket Sari Club i Kata. Tre unge danske kvinder omkom i bombeangrebet.

I Australien - hvor 88 af de omkomne kom fra - er man overbevist om, at Bashir var hjernen bag bombeangrebet.

Den daværede justitsminister Julie Bishops udtalte i marts måned sidste år gennem sit bagland, at Australien forventede, at Bashir skulle aftjene hele sin straf.

»Abu Bakar Bashir skal aldrig få lov til at opfordre andre til at begå et attentat mod uskyldige civile,« lyder det i udtalelsen.