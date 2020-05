Japan havde alle forudsætninger for at blive hårdt ramt af corona.

Landet er tæt befolket med 126 mio mennesker og har verdens ældste befolkning, hvor mere end hver femte indbygger er over 70 år.

Men nærmest som et uforklarligt mirakel er Japan hidtil sluppet med under 900 døde med corona.

Altså ikke voldsomt flere end Danmarks hidtil 568 dødsfald, selv om Japans indbyggertal er over 20 gange højere.

»Jeg tror, at de bemærkelsesværdigt lave dødstal her i Japan især hænger sammen med tre ting,« siger den danske journalist Kristian Bang Larsen, der bor i Tokyo.

»Først og fremmest er japanerne generelt enormt renlige. De vaskede i forvejen hænder tit og skyllede munden. Og de slæber aldrig fodtøj og andre beskidte ting indendørs.«

»Faktisk er japanerne så renlige, at de næsten ikke behøver skraldespande i det offentlige rum. Folk spiser nemlig ikke på gaden, og de smider ikke skrald på gaden. Har de noget, tager de det med hjem og putter det i skraldespanden der,« forklarer den danske journalist, der bor i den japanske hovedstad med sin japanske kone og parrets datter.

»For det andet er japanerne vant til at holde god afstand til hinanden. Man rører faktisk nødigt ved hinanden, giver ikke hånd og slet ikke knus. I stedet bukker man høfligt med hænderne nede langs siden, når man hilser.«

»Japanerne er generelt enormt renlige,« siger Kristian Bang Larsen, der for nylig flyttede til Tokyo med sin japanske kone Hanako og parrets datter Liv.

»Det har taget min svigermor mange år at vænne sig til, at hun får et knus, når vi mødes. Og selv i den helt nære familie, blandt børn og deres forældre for eksempel, er der meget mindre fysisk kontakt, end der er i Danmark,« forklarer Kristian Bang Larsen, der også har beskrevet fænomenet på sin blog hverdagslivitokyo om livet i Japan.

»Og for det tredje er japanerne gode til at følge anvisningerne fra myndighederne, som også har været ret konsekvente til at lave en effektiv smitteopsporing,« tilføjer den 46-årige dansker.

Det fik han selv at mærke, da en anden elev på hans sprogskole i Tokyo viste sig at have besøgt et fitness-center, hvor der var fundet et smittetilfælde. Det betød, at alle medlemmer af fitness-centeret røg i karantæne, ligesom også hans lærer på sprogskolen kom i karantæne, og skolen var lukket i omkring to uger.

Også landets skoler har været lukkede i flere måneder, men eksempelvis restauranter har været åbne hele tiden, og forholdsvis få har arbejdet hjemmefra.

På sin blog hverdagslivitokyo har den danske journalist berettet om, hvordan corona-situationen har påvirket den japanske dagligdag – i starten også i forhold til toiletpapir.

»Man har sagtens kunnet gå ud at spise, som japanerne gør i meget større stil end danskere. Men 100 pct. af befolkningen har gået med maske. Egentlig har jeg holdt mig fra det, men de seneste par uger er jeg begyndt på det for ikke at skille mig ud som det dumme svin uden maske,« siger han med et smil.

I halvanden måned har der været erklæret undtagelsestilstand i hele Japan, men den besluttede premierminister Shinzo Abe at ophæve for få dage siden.

»Vores kamp mod virussen vil dog fortsætte,« understregede han og opfordrede befolkningen til fortsat at følge myndighedernes anvisninger.

Selv er han blevet kritiseret for, at Japan ikke har testet for corona i særlig stort omfang. Alligevel er smitte- og dødstallet mirakuløst lavt til eksperternes undren.

»Tallene i sig selv viser, at Japan har klaret sig godt. Men selv eksperterne kender ikke den præcise årsag,« lød det forleden fra den lokale professor Mikihota Tanaka fra Waseda-universitetet i Tokyo.