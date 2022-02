Da det først begyndte at regne, blev det bare ved og ved. Og ved.

»Det er gået ekstremt hurtigt. Det har bare regnet helt vanvittigt, og jeg har aldrig set noget som det her,« siger Kenni Madsen.

Danskeren befinder sig i den australske by Brisbane, der hen over weekenden er blevet ramt af massive oversvømmelser på grund af et voldsomt regnskyl, der begyndte torsdag.

Ifølge de seneste meldinger har otte mennesker mistet livet i delstaten Quensland, og mindst 15.000 hjem bare i Brisbane står under vand.

Massive mængder af vand ligger i Brisbane. Foto: Privatfoto Vis mere Massive mængder af vand ligger i Brisbane. Foto: Privatfoto

Så slemt er det ikke gået for Kenni Madsen, der bor i en lejlighed i et højereliggende område af Brisbane med sin australske hustru, Caron. De har dog ikke haft strøm siden søndag og har fået besked om, at der går endnu to-tre dage, inden der igen vil være elektricitet i stikkontakterne.

»Så vi har været rundt for at finde isterninger til at komme i vores køleboks eller fryser for at holde vores mad nogenlunde koldt,« siger Kenni Madsen, der samtidig laver mad på campingudstyr:

»Og lige nu er jeg nok der, hvor jeg også tænker, hvordan vi skal blive ved med at have mad nok. Der er ikke noget supermarked, der har åbent, og ingen kan komme herind og levere det. På et eller andet tidspunkt løber vi jo tør.«

Selvom danskeren, der har boet i Australiens tredjestørste by siden 2019, selv har tørre fødder i sin lejlighed, har han herfra på nærmeste hold frit udsyn til de ødelæggelser, som vandmasserne har ført med sig.

Kevin Madsen har boet i Brisbane med sin hustru Caron siden 2019. Foto: Privatfoto Vis mere Kevin Madsen har boet i Brisbane med sin hustru Caron siden 2019. Foto: Privatfoto

I millionbyen er alle skoler lukket, mens folk har fået besked på at arbejde hjemme. Veje, parkeringskældre og køretøjer står under vand, både er blevet smadret, og mange indbyggere har brugt kajakker til at komme rundt.

»Vi bor oppe ad en bakke, men bare nede for bunden af den er der helt oversvømmet, og tre-fire bygninger er blevet evakueret. I det hele taget har oversvømmelserne ramt meget ujævnt, for Brisbane er meget bakket. Men man kan sige, at alle steder, der er lavtliggende, er oversvømmet,« siger Kenni Madsen, der er overrasket over, hvor hurtigt situationen eskalerede:

»Fredag havde vi gæster, og her var der ingen, der snakkede om oversvømmelser, selv om det regnede kraftigt. Da jeg gik ud lørdag morgen, var der så biler, der stod under vand, hvor man bare kunne se taget – det havde regnet vanvittigt meget mellem fredag og lørdag. Lørdag aften var der helt oversvømmet.«

At det er gået hurtigt, viser tal for Wivenhoe-dæmningerne i Brisbane. Her steg vandbeholdningen på tre dage fra under 60 procent til 183 procent. Samtidig menes områder af byen at have fået et helt års mængde af regn i løbet af de seneste dage.

Brisbane. Foto: PATRICK HAMILTON Vis mere Brisbane. Foto: PATRICK HAMILTON

Ved bjerget Mount Glorious vest for Brisbane er der blevet målt 1,50 meters nedbør, siden regnen begyndte.

Natten til mandag stoppede regnen dog, og i dag har der faktisk været solskin og 30 graders varme i Brisbane. Vandet ligger der dog stadig og kan endnu ikke komme væk.

Som Annastacia Palaszczuk, delstatsleder i Quensland, udtrykker det:

»Det har været en fuldstændig uforudsigelig hændelse, en uforudsigelig regnbombe over hele den sydøstlige del af Queensland. Jeg vil gerne takke alle indbyggere for at have gjort en stor indsats, og vi vil alle komme gennem det sammen,« har hun sagt mandag.