Morten 'Physique' Kjeldsen, kendt fra 'Ex on the Beach', og kæresten Louise Camilla fra dette års 'Robinson' er på ferie i Miami, som kategori-5 orkanen Dorian er vurderet til at ramme mandag aften lokal tid.

Det danske reality-par, der har ferieret i en uge i Miami, har besluttet at blive i Miami i den resterende uge af deres ferie og opleve Dorian på egne kroppe.

»Mange af de lokale opfører sig sgu næsten, som om', det er dommedag. Der er kæmpe køer i alle supermarkeder, og folk tømmer butikkerne for vand og dåsemad, fordi man skal forberede sig på at være spærret inde i syv dage, så der er ret meget kaos,« siger Morten Kjeldsen.

Der er dog også amerikanere, der tager orkanens snarlige ankomst med ophøjet ro, og særlig en tur med en Uber-chauffør gav de to danskere ro i maven i deres beslutning om at blive.

Her ses Louise Camilla og Morten Kjeldsen, der er kendt for henholdsvis Robinson og Ex on the Beach. Vis mere Her ses Louise Camilla og Morten Kjeldsen, der er kendt for henholdsvis Robinson og Ex on the Beach.

»Han var fuldstændig ligeglad, og han sagde, at vi bare skulle tage det som en oplevelse, og at han i hvert fald havde tænkt sig at køre hele natten, selvom orkanen skulle ramme som en kategori-4, så han var iskold,« siger Morten Kjeldsen.

Hjemme i Danmark har særligt mødrene til de to reality-stjerner udtrykt deres urolighed for, at Morten Kjeldsen og Louise Camilla vælger at blive og opleve, hvordan det er at være udsat for en orkan.

»Det er svært at forestille sig, hvor vildt det bliver, når man aldrig har oplevet noget lignede før, men det er også virkelig spændende. Det er jo en oplevelse, de færreste får lov til at prøve, så vi tager det med og opdaterer vores forældre undervejs, så de ikke bliver alt for bekymrede,« siger Louise Camilla, der suppleres af Morten Kjeldsen:

»Det er selvfølgelig ikke det fedeste, og vi har da også snakket om at tage hjem, men folk ved jo godt, hvordan de skal sikre sig, og vi føler os trygge i vores valg om at blive.«

Kæresteparret har forberedt sig på, at de kan risikere at blive spærret inde i lejligheden. Således har de købt læssevis af vand og dåsemad.

Derudover har de ansatte på det resort, lejligheden hører til, været rundt og udlevere små gasblus, som man kan tilberede de tilkøbte nødreserver på.

Hvis du gerne vil se, hvordan Louise Camilla og Morten Kjeldsen oplever orkanen, kan du følge med på deres Instagram-profiler, hvor de planlægger at gå live, medmindre internettet bryder sammen.

»Worst case scenario er selvfølgelig, at strømmen går, så internettet forsvinder, og der kommer vand ind gennem døren. Så kan det godt blive syv lange dage at være indespærret, så det kan godt blive slemt,« siger Morten Kjeldsen.