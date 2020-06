Når danske Ida Bo Frazier og hendes mand, Antonio Frazier, i disse dage kigger på huse, er det altid Ida, der tager den indledende kontakt til ejendomsmægleren. Sådan er det også, hvis de booker en Airbnb eller leder efter en barnepige til deres børn, treårige Jackson og Magnolia på tre måneder.

»Det hele plejer bare at gå nemmere, hvis folk ser et billede af mig. For hvis de googler os, eller kontakten foregår over de sociale medier, og de ser et billede af Antonio, ser de en stor sort mand. Det betyder som regel, at vi ikke får noget svar. Så ja, racisme er en kæmpe del af vores liv,« fortæller 39-årige Ida Bo Frazier, der har en baggrund som jurist.

Hun kommer fra Svendborg og mødte afroamerikanske Antonio Frazier i Washington, D.C. for seks år siden. På det tidspunkt arbejdede hun som diplomat på den danske ambassade, men i dag bor ægteparret i Los Angeles, hvor hun er konsulent i et pr-bureau i Hollywood, og Antonio er direktør i en større cannabis-virksomhed.

Ida Bo Frazier oplever jævnligt, hvordan hendes mands hverdag er påvirket af hans udseende. Nogle vil ikke sidde ved siden af ham i flyet, andre gange bemærker hun, hvordan folk sender nervøse blikke, når de ser den to meter høje mand passere dem på gaden.

»En af de første gange, vi var ude at køre, advarede han mig om, at vi ville blive stoppet af politiet, og ganske rigtigt. Klokken var to om eftermiddagen, og vi havde ikke gjort noget. Alligevel løsnede betjenten sin pistol. Da han havde tjekket nummerpladen, lod han os køre. Jeg har aldrig før været bange for politiet, men det var jeg der.«

Antonio Frazier klukker fra den anden side af sofaen. Han er vant til at blive stoppet og anslår, at han har prøvet det omkring 10 gange i sit liv. Selvom hans far er politibetjent, bliver han også selv nervøs, når han ser politiet.

»Men jeg har lært, hvordan jeg skal opføre mig, og hvad jeg skal være ekstra opmærksom på,« fortæller 31-årige Antonio, der er opvokset i Tennessee.

Det var Antonios far, der lærte ham, hvordan han skulle undgå konfrontationer. Hvordan han skulle gå over på den anden side af gaden, hvis der var kvinder i nærheden, og hvordan han altid skulle have sin pung liggende fremme i bilen, så han ikke skulle række ned og lede efter den, hvis han blev stoppet af politiet.

»Som afroamerikansk mand skal du bare altid være lidt mere påpasselig. Sådan er det,« fastslår Antonio Frazier.

Både han og Ida håber, at meget når at ændre sig, inden Jackson og Magnolia vokser op. Men forældreparret er bevidste om, at deres børn skal lære at begå sig i en verden, hvor deres hudfarve kan være med til at afgøre, hvordan folk ser på dem.

»Det er vigtigt for mig, at især Jackson ved, hvad det er for nogle forholdsregler, han skal tage, og hvordan han skal opføre sig, for at der ikke sker ham noget. Der er jeg nødt til at læne mig op ad Antonio, for det er ham, der ved, hvordan det er at være en sort mand i USA,« siger Ida Bo Frazier.

»Jeg forstår slet ikke, Antonio tager det så roligt, når folk dømmer ham ud fra hans udseende, eller vi passerer billboards i Tennessee, hvor der står 'Make America White Again'. Men at vores børn også risikerer at mærke, at nogen måske ikke vil bryde sig om dem på grund af deres hudfarve… Det, synes jeg, er rigtig svært.«