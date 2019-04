»Det har været en forfærdelig, forfærdelig dag.«

Sådan siger Henrik Melder, da B.T. fanger ham over en Skype-forbindelse et par timer efter den lange række af voldsomme eksplosioner, der søndag har fundet sted i Sri Lanka.

Danskeren udtalte tidligere på dagen, at han var på vej i kirke og derfor befandt sig meget tæt på et af de minimum syv bombeangreb, der har ramt flere af landets hoteller og kirker.

Hans svoger befandt sig endnu tættere på kirken og blev blandt andet ramt af nogle splinter, og til B.T. fortæller Henrik Melder, at svogeren så en familie blive sprængt i stykker af bomben.

Derudover har det siden vist sig, at Henrik Melder havde familiemedlemmer, der befandt sig inde i kirken, da bomben sprang. Deriblandt to små børn på 3-5 år, som begge har mistet livet.

»Det er min kones grandfætter, som vi er meget tætte med. Vi har fået besked om, at hans to små børn er døde, og at han selv og konen er indlagt på hospitalet, og at det ser ud til, at de overlever. Men børnene er altså døde,« fortæller Henrik Melder og fortsætter:

»Det er en meget sort dag, og jeg har det ad helvede til. Det her er vores 9/11. Jeg har været i forsvaret i 25 år, og det er fuldstændig som at være tilbage i krigen igen. Man bliver nødt til at være hård, men når man indimellem har et øjebliks ro, kan man ikke lade være med at stå og græde.«

Henrik Melder er gift med en lokal srilankaner og har boet i landet i ti år. Han og hans kone var så tæt på eksplosionen, at de mærkede trykbølgen, da bomben sprang.

De omfattende bombeangreb har fundet sted i og omkring byen Colombo. Flere end 250 er såret som følge af eksplosioner, og mindst 156 personer meldes dræbt indtil videre.

Henrik Melder er i kontakt med de fleste andre danskere i Sri Lanka og oplyser til B.T., at det er lykkedes ham at få flere familier ud af byen.

B.T. har været i kontakt med rejseselskaberne Spies, TUI og Apollo, som alle udbyder rejser til Sri Lanka. TUI og Apollo oplyser, at de ikke har nogen danskere i Sri Lanka på nuværende tidspunkt, mens Spies fortæller, at de har fire rejsende af sted, som alle er indlogeret på et spa-resort uden for byen.

Sri Lanka var gennem 80'erne ramt af stridigheder mellem etniske grupper. Konflikterne førte blandt andet til, at flere tusinde tamiler flygtede til andre lande, og at mellem 60.000 og 100.000 mistede livet i konflikterne.

Konflikten sluttede i 2009, da det lykkedes den srilankanske regering at afslutte konflikten ved at besejre gruppen De Tamilske Tigre (LTTE).

»Jeg frygter, hvad der vil ske nu. Sri Lanka er et land, der har forsøgt at kæmpe sig op, men nu er folk altså rasende, gale og kede af det, og jeg er bange for, at folk vil ty til selvjustits nu.«

Det er endnu uvist, hvem der står bag søndagens eksplosioner. Den srilankanske regering har lukket ned for de sociale medier i landet i kølvandet på angrebene.

Er du eller nogen, du kender, påvirket af begivenhederne i Sri Lanka, så hører B.T. gerne fra dig på 1929@bt.dk.