Hun har boet på den spanske ferieø Tenerife i 50 år, men har aldrig oplevet noget lignende.

»Her er varmt som aldrig før, og vi går rundt i røg og damp fra brandene,« siger danske Gerda Agertoft til B.T.

De omfattende skovbrande har den seneste uge sendt mindst 26.000 mennesker på flugt på øen, og brandfolkene kæmper stadig time for time med at få styr på ildens hærgen.

»Alene i dag er der sat 23 helikoptere og brandslukningsfly ind for at hjælpe brandfolkene. Der bliver brugt så meget vand, at man frygter her bliver mangel på drikkevand til vinter,« fortæller den 70-årige dansker.

Natten til søndag har hun kun sovet fem timer i sit hjem i Santa Cruz godt en halv snes kilometer fra det sted, hvor skovbrandene startede midt i ugen.

»Der er hele tiden et rødligt skær på himlen, og vi hoster på grund af røglugten. Og så er der tilmed en hedebølge som aldrig før. Her har været 26 grader i nat – noget som vi aldrig har prøvet før. Og op til 36 grader nede syd på øen i dag,« siger Gerda Agertoft.

Gerda Agertoft har boet på Tenerife i 50 år, men har aldrig før oplevet så omfattende brande på øen vest for Afrikas kyst. Foto: Privat

»Brandene er på mange måder en kæmpe katastrofe for øen. Vi bliver opfordret til at stille vand ud til fuglene og dyrene, og sygehusene er overbelastede med folk, der har svært ved at trække vejret. Her er hele tiden en sødlig røglugt af brændt fyrretræ.«

»For slet ikke at tale om de mange, der brug for hjælp fra krisepsykologer, når de er blevet vækket klokken fem om morgenen, fordi det brænder i deres baghave.«

En af danskerens veninder på den anden side af Tenerife pakkede lørdag for en sikkerheds skyld en kuffert med det mest nødvendige, hvis det skulle blive nødvendigt at flygte over hals og hoved fra brandene.

Men Gerda Agertoft bestræber sig af al magt på selv at bevare roen og ikke blive urolig.

»Jeg vil slet ikke tænke på, hvor galt det kan gå. Jeg kan ikke lide at tænke på katastrofer, og trods alt har jeg kun 500 meter ned til stranden – og der er ikke fyrretræer undervejs, som kan stå i flammer.«

»Jeg er nødt til at være optimist. Det gælder også i forhold til ikke at tænke for meget for risikoen for jordskælv. Men alligevel ved vi jo godt, at vi bor på en meget sårbar ø både i forhold til klima og geologi.«

Beboere på Tenerife, der ikke er blevet evakueret, døjer under hedebølgen med den røgfyldte luft og den flyvende aske fra skovbrandene. Foto: Nacho Doce/Reuters/Ritzau Scanpix

Som andre fastboende har Gerda Agertoft en meget klar oplevelse af, at Tenerife som de øvrige Kanariske Øer er stærkt belastet af turisme.

»Det slider virkelig på øen, at alle turister nu gerne selv vil køre i bil rundt og op og ned og ud i stedet for som tidligere blot at ligge på stranden. Det begynder også at blive småt med drikkevand, så de fastboende får at vide, at vi skal spare på vask og bade. Men det gælder ikke turisterne,« tilføjer hun.

Brandene på Tenerife har samlet ødelagt et område omtrent på størrelse med Fanø, efter at flammerne tirsdag startede i et bjergrigt område i den nordøstlige del af øen, som har knap en million beboere.