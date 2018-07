Flammer fra voldsomme skovbrande kom så tæt på 39 turisters hotel, at de blev blev evakueret i Grækenland.

Athen. De 39 danske feriegæster, som mandag og natten til tirsdag blev evakueret fra havnebyen Rafina i Grækenland som følge af skovbrande, er alle i god behold og samlet på et hotel nær Athen.

Flammerne var meget tæt på deres hotel, men kom aldrig så nær, at det gik i brand. Det fortæller Stig Elling, der er rejseambassadør for Bravo Tours, som turisterne rejser med.

- Vi er lykkelige over, at der ikke er sket noget med nogen af vores gæster. Det ville jo have været en katastrofe.

- Det var en meget speciel evakuering med små både, som sejlede fra en lille havn midt om natten. Så vi skal prise os lykkelige over, at det er gået så godt, som det er gået, siger Stig Elling.

De voldsomme brande nær Athen har kostet adskillige dødsofre. De græske myndigheder opgør tirsdag eftermiddag dødstallet til 74.

Men der er ifølge Stig Elling ingen af de 39 danske feriegæster, som ønsker at forlade Grækenland og komme hjem til Danmark før tid. Planen er fortsat, at de kommer hjem torsdag.

- Det nye hold gæster forventes også at komme herned på torsdag. Vi er ved endeligt at sikre, at hotellet og området er helt i orden.

- Der er ikke nogen af dem, som har meldt afbud. De har blot bedt om informationer, som vi selvfølgelig har givet dem, siger Stig Elling.

Feriegæsterne blev evakueret efter opfordring fra myndighederne i Grækenland, som fandt det uforsvarligt at have dem boende, når skovbranden var så tæt på.

Under evakueringen faldt en 56-årig kvinde i vandet fra en af bådene. Hun blev indlagt til observation på hospitalet sammen med en seksårige pige, som havde vejrtrækningsproblemer.

De er begge blevet udskrevet og er tirsdag eftermiddag sammen med deres familier på hotellet nær Athen, fortæller Stig Elling.

- Det har været en vellykket operation, selv om det har været en meget ubehagelig oplevelse for de gæster, som er hernede for at holde ferie.

To store skovbrande har siden mandag aften raset på hver sin side af Athen.

Den første startede i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud i området Penteli nordøst for Athen.

/ritzau/