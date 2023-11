Israelske styrker indledte natten til onsdag en militæroperation på og omkring et hospital i Gaza.

Målet er klart. Og det er meget afgørende for Israel, at man finder, hvad man leder efter. Det vurderer to danske eksperter over for B.T.

Israels militær har længe sagt det.

At terrororganisationen Hamas har placeret både tunneler og kommandocentraler under civil infrastruktur i Gazastriben.

Og dermed har brugt den palæstinensiske civilbefolkning som menneskelige skjolde.

Derfor er det, der er foregået i nat og onsdag morgen på og omkring al-Shifa-hospitalet i Gaza, af voldsomt stor betydning for israelerne.

Israelske styrker er nemlig trængt ind på hospitalet med det formål at finde både tunnelsystem og håndfaste beviser for, at Hamas har benyttet stedet til militære og terrorrelaterede formål.

Og det vi ser nu, kan være en slags afgørelsens time, i hvert fald i forhold til Israels forhold til omverdenen.

»Jeg tænker, at de må have ret gode efterretninger omkring, at Hamas har haft tunnelsystem og kommandocenter under netop dette hospital,« siger Jakob Rømer Barfod, som er major og ph.d. i militær ledelse hos Forsvarsakademiet.

»Det er meget, meget afgørende for Israel, at denne operation fører til, at de kan fremvise dokumentation for, at det er tilfældet,« tilføjer han.

Jakob Rømer Barfod peger på, at Israel hele vejen har retfærdiggjort den massive ødelæggelse af civil infrastruktur i Gaza ved at hævde, at Hamas har gemt sig bag civile, menneskelige skjold.

Derfor skal den dokumentation, som Israel fremviser efter operationens afslutning være både håndfast og utvetydig, mener han. Og den skal kunne efterprøves af uvildige øjne.

»Vi skal se mere end bare et hul i jorden eller et kloakrør og en gammel mand med gråt skæg,« siger Jakob Rømer Barfod.

»Vi skal kunne se et sindrigt system af tunneler, forsyninger, ledninger, mange rum, og det helt store ville selvfølgelig være, hvis man kunne fange en Hamas-leder.«

»Hvis det vitterligt er et hovedkvarter for Hamas, som de finder, så vil det være et helt afgørende punkt i Israels operation,« konstaterer han.

Jakob Rømer Barfod støttes af militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl, ligeledes fra Forsvarsakademiet.

»Israel er under massivt pres fra det internationale samfund. Der har været massiv international kritik af det, Israel har foretaget sig i Gaza,« siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

»Nu vil omverdenen se noget dokumentation for, hvad Israel hele tiden har sagt om Hamas.«

»Man kan jo tage fejl. Det er sket tidligere i militærhistorien. De løber en risiko ved at udføre denne her operation, men de må være ret sikre på, hvad de vil finde.«

Hvad vil det betyde for Israel, hvis de kan bevise deres påstande om Hamas?

»Propagandamæssigt vil det være en ret væsentlig sejr for israelerne, hvis de kan vise hele verden, hvordan Hamas har opereret under et hospital,« konstaterer Kenneth Øhlenschlæger Buhl desuden.

Omvendt vil det i sagens natur øge det eksterne pres, hvis Israel ikke er i stand til at vise dokumentation for påstande om Hamas' metoder, mener både Kenneth Øhlenschlæger Buhl og Jakob Rømer Barfod.

»Det vil klart øge det internationale pres på Israel for at få afsluttet operationen,« siger Jakob Rømer Barfod.

Så er Israel i hvert fald ringere stillet, og de vil miste noget af troværdigheden,« tilføjer han.

