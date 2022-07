Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har vakt stor opsigt, at Rusland lørdag sendte missiler mod den ukrainske havneby Odesa.

For det er under et døgn efter den banebrydende aftale mellem Ukraine og Rusland, hvor der blev åbnet for, at der igen kan eksporteres korn fra netop Odesa og to andre ukrainske havne ud til Sortehavet.

Men dykker man ned i aftaleteksten, finder man et 'russisk smuthul', som de har udnyttet.

Der står intet i teksten om, at Rusland ikke må angribe havnene. Blot at de eksempelvis ikke må angribe de fragtskibe, der skal fragte korn og lignende, forklarer Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, på sin Twitter-profil:

'Vi har lagt for meget i aftalen. Den freder ikke de tre ukrainske havne for russiske angreb. Kun de fragtskibe, der efter kontrol i Bosporus kommer for at fragte korn m.m. Det har missilangrebet vist. Aftalens værdi er dermed undermineret. Stor risiko,' skriver han og tilføjer:

'Og der kommer flere angreb på de tre havne, som er omfattet af aftalen. Uden at Rusland kan beskyldes for brud på aftalen. Man kan håbe, at det mindsker muligheden for Ruslands egen aftale, hvor FN lover at forsøge at få lettet nogle af sanktionerne på Ruslands egen eksport.'

Søndag har Rusland bekræftet, at man stod bag angrebet mod Odesa. Men man har hævdet, at man ramte 'militær infrastruktur' under angrebet. Og det passer med, at man ikke overtræder aftaleteksten, forklarer Claus Mathiesen, som har delt et billede af teksten på Twitter:

'I punkt C aftales, at der ikke må rettes angreb mod involverede fragtskibe eller mod havneinstallationer med relation til eksport af korn eller andre fødevarer. Dermed kan Rusland hævde ikke at bryde aftalen med angrebet i går og kommende angreb,' skriver han.

It shows firefighters working to put out a fire in a sea port of Odesa, southern Ukraine. Ukrainian authorities on 23 July said that the fire at the port was caused by a missile attack. Moscow and Kyiv on 22 July signed a landmark deal to aid grain exports and ease an international food crisis. Russian troops on 24 February entered Ukrainian territory, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. Foto: ODESA CITY HALL PRESS OFFICE HAN Vis mere It shows firefighters working to put out a fire in a sea port of Odesa, southern Ukraine. Ukrainian authorities on 23 July said that the fire at the port was caused by a missile attack. Moscow and Kyiv on 22 July signed a landmark deal to aid grain exports and ease an international food crisis. Russian troops on 24 February entered Ukrainian territory, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. Foto: ODESA CITY HALL PRESS OFFICE HAN

Efter Rusland søndag kom med sin udlægning af sagen, har lektoren fulgt det op med endnu et tweet:

'Her er så den officielle russiske melding om at have nedkæmpet et mindre ukrainsk flådefartøj i havnen i Odesa. Som altid efter mange forudgående søforklaringer, herunder den klassiske benægtelse. Men altså ikke aftalebrud,' skriver han.

Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste, har også sat ord på Ruslands angreb på havnebyen Odesa.

Han erklærer sig enig i Claus Mathiesens udlægning af sagen:

'Vil tilføje, at Rusland har indgået aftale i fredags, fordi de kunne se, den indeholdt tilstrækkeligt meget 'uld', til at de kunne bruge den til deres eget formål,' skriver han i et tweet og stiller spørgsmålet:

'Hvorfor indgik Guterres og Erdogan (FNs generalsekretær, António Guterres, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, red.) en dårlig aftale?'

A Ukrainian soldier stands on a tank near Kharkiv on July 23, 2022 amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) Foto: SERGEY BOBOK Vis mere A Ukrainian soldier stands on a tank near Kharkiv on July 23, 2022 amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) Foto: SERGEY BOBOK

Ifølge Jacob Kaarsbo stod Guterres 'med en vigtig humanitær kasket':

'Foruden krigen i Ukraine er han som FNs generalsekretær ansvarlig for at adressere fødevarekrisen og en truende hungersnød i navnlig Afrika. Den kan han ikke sidde overhørig,' skriver han på Twitter.

Derudover forklarer han, at Erdogan også er under pres, da den tyrkiske 'økonomi er i laser, og i Mellemøsten presser fødevarekrisen også massivt'.

'Rusland sad derfor med kortene på hånden. Vesten står nu med en gigantisk udfordring for ikke at komme til at stå som den part, der forværrer fødevarekrisen. Den fortælling, Rusland vil spinne. Hvis Vesten negligerer fødevarekrisen, vil det være et gigantisk strategisk selvmål,' skriver senioranalytikeren og tilføjer:



'VIGTIGSTE pointe: Vi vil blive ved med at blive kørt rundt i manegen og fanget i disse dilemmaer, indtil Ukraine får tilført Rusland et overvældende militært nederlag. Vestens eneste strategiske mulighed er at sætte Ukraine i stand til det asap (så snart som muligt, red.)!'