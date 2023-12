En større gruppe danske charterturister er lige nu på en ferie, de ikke kan komme hjem fra.

Lørdag eftermiddag var passagerne med Bravo Tours' fly fra Tenerife til Billund allerede på plads på sæderne, da de fik en overraskende besked.

Flyets pilot kom nemlig pludselig ud i kabinen til passagerne efter at flyet i længere tid havde holdt helt stille på landingsbanen.

Her forklarede han de noget overraskede passagerer, at flyet ikke ville kunne flyve alligevel på grund af tekniske problemer.

Hos Bravo Tours forklarer kommunikationschef Sidsel Nordestgaard, at man har sat en dansk tekniker på et fly mod øen for at reparere flyet hurtigst muligt.

»Passagerne kommer naturligvis ikke til at lide nogen økonomisk skade af det her,« siger hun og forklarer, at passagerne derudover kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de får brug for det.

Man regner dog ikke med, at passagerne kommer til at vente længe på at komme hjem igen.

Ifølge Bravo Tours forventer man, at turisterne senest kommer afsted fra øen mandag.