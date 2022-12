Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Snevejret begyndte kort efter, at Brian Reenberg og hustruen Pernille søndag eftermiddag ankom til Stansted-lufthavnen ved London.

»Det begyndte stille og roligt, men så tog det til, og jeg skal godt nok love for, at vi fik sne. Der er totalt kaos herude,« siger han.

For ægteparret sidder der endnu mandag morgen. Og ikke i hjemmet i Viborg, hvor de efter planen ellers burde befinde sig.

Som titusindvis af andre flyrejsende i den britiske hovedstad er de blevet fanget på grund af det voldsomme vintervejr, der har skabt massive forsinkelser og aflysninger i alle lufthavne.

Lange morgenkøer i Stansted-lufthavnen. Foto: Privatfoto/Brian Reenberg Vis mere Lange morgenkøer i Stansted-lufthavnen. Foto: Privatfoto/Brian Reenberg

Da B.T. mandag morgen taler med Brian Reenberg, har han og hustruen siddet, ligget og stået i lufthavnen siden søndag ved 16-tiden. Og altså en hel nat.

De skulle ellers søndag aften klokken 19.40 være fløjet til Billund, men først blev flyet meldt forsinket, og tre timer senere blev afgangen – og alle andre – helt aflyst.

»Alt har været lukket. Vi har bare ventet og ventet herude. Der var nogle, der var heldige at finde nogle hotelværelser rundtomkring, men det var ligesom med tryllestøv. Vips, så var de væk,« fortæller Brian Reenberg, da B.T. taler med ham cirka klokken 7.30:

»Vi er voksne mennesker, så vi klarer os, men det har ikke været skidesjovt at sidde på en stol eller ligge på et gulv hele natten.«

Brian Reenberg og hustruen Pernille har været på miniferie i London, men hjemturen er blevet forsinket på grund af snevejr. Foto: Privatfoto/Brian Reenberg Vis mere Brian Reenberg og hustruen Pernille har været på miniferie i London, men hjemturen er blevet forsinket på grund af snevejr. Foto: Privatfoto/Brian Reenberg

Det samme har tusindvis af andre passagerer dog også måttet gøre i Stansted-lufthavnen, der har været proppet med strandede passagerer uden flyafgange. Eller hotelværelser.

Generelt har der ikke været meget information om forholdene, mener Brian Reenberg. Parret har kun fået stukket et A4-papir med sparsomme oplysninger i hånden.

»Der stod groft sagt, at vi skulle gå på nettet og få en ny billet. Men forestil dig, hvad der sker med internettet, når 6.000 mennesker i en lufthavn skal på nettet og finde en ny billet. På en gang,« siger den strandede dansker, der med hustruen havde været på ferie i London siden onsdag – for første gang uden børn:

»Der har ikke været meget hjælp at hente. Jeg ved godt, at det er på grund af vejret, men jeg synes godt, at de kunne være mere til stede. Og nu er alle dem, der skal med til morgenflyvningerne, også begyndt at komme herud.«

Som et lille lyspunkt har de i samarbejde med et andet dansk par i samme situation fået adgang til et hotelværelse senere mandag formiddag, hvor de kan komme ind og hvile sig.

Hjemturen må vente lidt endnu.

»Vi har først fået nogle nye billetter tirsdag aften til Aarhus. Problemet er så bare, at vores bil jo står i Billund, men så længe jeg bare kan komme til Jylland, er jeg glad,« siger Brian Reenberg,

Stansted-lufthavnen meddeler mandag morgen, at man igen er fuldt operationel, men at »det fortsatte kolde vejr stadig kan påvirke rejserne«.