Holdleder betegner dansk indsats i Sverige som en succes. Men faren er ikke drevet over, lyder det.

Stockholm. Det danske brandmandskab i Sverige er indtil videre lykkedes med opgaven med at begrænse flammernes hærgen.

- Vi har haft et mål om at hindre flammerne i at nå et område med et kraftværk, og det er lykkedes, siger sektionschef Martin Vendelbo, Beredskabsstyrelsen.

Da lederen af det danske brandhold søndag var på besigtigelse, så han ikke synlig ild i det såkaldte danskerområde.

Men det betyder ikke, at faren er drevet over.

- Vi skal hele tiden være over det. Ilden ligger og ulmer i skovbunden og kan blusse op ved det mindste vindpust, siger Martin Vendelbo.

Han betegner indsatsen, som danskerne har leveret siden torsdag, som en succes.

- Vi ser det som en succes, og svenskerne har også udtrykt stor taknemmelighed for vores indsats, siger Martin Vendelbo.

Han fremhæver, at danskerne er selvkørende og selv løser alle småproblemer, der opstår.

- Hvis et toilet ikke virker, fikser vi det selv, og hvis en bil går i stykker, så sørger vi selv for at flytte den.

- Svenskerne har ikke bedt om, at vi kommer med problemer, men at vi løser dem. Det er det, vi gør, og det sætter de pris på, siger han.

Sent søndag aften ankom et hold med 23 brandfolk, som skal afløse det første hold, der blev indsat torsdag, også kaldet Alpha-holdet.

De kom allerede i sving natten til mandag.

Mandag eftermiddag ankommer yderligere 28 danske brandfolk, og denne enhed kaldes Bravo-holdet.

Planen er, at begge enheder skal operere to steder i et område i den sydlige del af Ljusdal.

Med op mod 60 mand er der ifølge sektionschefen også plads til at udvide danskernes indsatsområde med et tredje sted.

Aftalen med svenskerne er indtil videre, at de danske hold bliver ugen ud.

Det er endnu uvist, om Sverige vil anmode om en forlængelse af den danske indsats.

Antallet af naturbrande i Sverige er mandag morgen faldet til 27. Søndag morgen var der 43 aktive brande.

