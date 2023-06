Danske Bank forlader det norske marked for privatkunder.

Det oplyser storbanken i en pressemeddelelse.

Her fremgår det ifølge flere norske medier – herunder Børsen og E24 – at Danske Bank fremover udelukkende vil satse på virksomhedskunder og storkunder i Norge.

Derfor vil Danske Bank nu forsøge at frasælge den del af sin norske forretning, der har med privatkunder at gøre.

Samtidig lover banken, at det ikke får betydning for dens norske privatkunder.

»Vores kunder behøver ikke at foretage sig noget som en del af processen frem mod et muligt salg af denne del af filialen, og vi er sikre på at finde gode løsninger, som er til det bedste for vores privatkunder, siger Erlend Angelfoss, som er Danske Banks landechef i Norge, ifølge Børsen.

Fremover vil Danske Bank fokusere privatkundeforretningen på Danmark, Finland og Sverige.