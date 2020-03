I Gøteborg er en Danske Bank-filial uden kontanter blevet udsat for et indbrud gennem taget på bygningen.

En Danske Bank-filial i Gøteborg er natten til mandag blevet udsat for et indbrud, som kunne være taget ud af en actionfilm.

Gerningsmanden er ved hjælp af stiger mod bankens facade kommet op på taget.

Herfra har vedkommende hejst sig ned gennem taget i banken for derefter at have lavet huller i væggene for at komme videre rundt i banken.

Det skriver Göteborg-Posten.

Det er uklart, om gerningsmanden har fået noget af værdi med sig fra indbruddet. Men der er tale om en kontantløs filial, der dog har en pengeautomat.

Politiet blev oplyst om indbruddet søndag klokken 23.29.

- Gerningsmanden er kommet ind i bankens lokaler via taget og har derefter lavet huller i væggene for at komme fra rum til rum.

- Det virker helt klart til, at der ligger en del planlægning bag, siger Christer Fuxborg, pressetalsperson for politiet i regionen.

Mandag morgen er det fortsat uklart, om gerningsmanden har fået noget af værdi med sig fra indbruddet.

- Jeg har for nuværende ikke mange oplysninger. I rapporten kan jeg læse, at det kommer til at kræve en omfattende teknisk undersøgelse af gerningsstedet, og det begynder her til morgen, siger Christer Fuxborg.

Anna Sundblad, pressechef for Danske Bank i Sverige, kender mandag morgen ikke til indbruddet.

Men hun oplyser, at det er lang tid siden, der sidst var penge i den pågældende filial.

- Vi har 25 kontorer i Sverige, og vi har ikke haft kontanter i dem siden ganske lang tid tilbage, siger Anna Sundblad til Göteborg-Posten.

I bankens entré er til gengæld en pengeautomat.

- I den er der sikkert kontanter, siger Anna Sundblad.

/ritzau/