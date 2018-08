Danske Rockwool møder massiv modstand fra lokalbefolkningen i den by i USA, hvor virksomheden har planer om at bygge en ny fabrik.

Den danske isoleringsgigants planer om en ny fabrik i den østlige delstat West Virginia hænger muligvis i en tynd tråd. I hvert fald gør borgerne i området, hvad de kan for at forhindre virksomheden i at flytte ind.

Rockwool vil gerne slå sig ned i byen Ranson i Jefferson County i West Virginia, hvor der efter planen skal produceres stenuld til huse. Projektet får dog langt fra en varm modtagelse fra beboerne i byen. De frygter den formaldehyd, som Rockwool bruger, fordi stoffet selv i små mængder kan være skadeligt. Det skriver TV 2.

Der har været demonstrationer i byen, og 5000 borgere har protesteret ved at melde sig ind i en Facebook-gruppe mod planerne. Da amtsrådet i Jefferson County torsdag behandlede sagen, mødte flere op for at give deres mening til kende.

»Jeg flyttede hertil for 45 år siden. Jeg giftede mig og fik to børn her, og jeg fik tre børnebørn her. Jeg har ikke lyst til at gå med gasmaske, når jeg skal ud i drivhuset og se min mad vokse,« sagde en kvinde på mødet.

Kommunikationsansvarlig i Rockwool, Michael Zarin forsikrer dog, at der ikke er grund til bekymring.

»Formaldehyd findes i daglige produkter, vi er i berøring med hele tiden, som maling, møbler, gulvtæpper, lak. Spørgsmålet er, i hvor stor koncentration, det optræder, siger Michael Zarin til TV 2 og tilføjer, at Rockwool kun bruger formaldehyd i en koncentration et stykke under det, loven kræver, og at der derfor ikke er nogen risiko.

TV 2s korrespondent i USA forklarer til tv-stationen, at modstanden er et udtryk for den dybe mistillid, mange amerikanere har over for alt offentligt og alt, der lugter af autoriteter. Han forudser, at modstanden kan få stor betydning, hvis de ikke bliver taget alvorlige.