Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, afviste ved dagens møde håndtrykket fra den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Afvisningen bliver nu omtalt flere udenlandske medier. Blandt andre The Week, Washington Post og NBC.

Mange har også kommenteret på afvisningen på Twitter. Journalist på Washington Post, John Hudson, der fløj med Pompeo til Danmark, skriver om afvisningen på det sociale medie:

»I Danmark, som ikke er ramt af coronaudbrud, forsøgte Pompeo at give hånd til den danske udenrigsminister, som afviste håndtrykket.«

In Denmark (which does not have a corona outbreak) Pompeo went to shake hands w/ the Danish Foreign Minister, who didn't offer his hand back. Pompeo extended his hand to the Faroese FM who also would not shake hands. Pompeo then elbow bumped with the Greenlandic FM. pic.twitter.com/LC963np0dV — John Hudson (@John_Hudson) July 22, 2020

I kommentarsporet til John Hudsons tweet omkring afvisningen, skriver andre amerikanske brugere:

'Hvilken international forlegenhed', og 'inkompetence møder kompetence.' Og sådan fortsætter det.

Flere af de udenlandske medier mener, afvisningen bør være knyttet til Danmarks lave smittetryk af corona.

Det er nemlig ikke det samme, man kan sige om USA, der ingenlunde har virussen under kontrol.

Had a positive meeting today with the Foreign Ministers of Denmark, Greenland, and the Faroe Islands. Together, we reaffirmed our mutual respect as we cooperate on shared goals, including strengthening our economic ties. pic.twitter.com/X9HciAwwi8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 22, 2020

Mike Pompeo får dog endnu en afvisning, da han forsøger at give hånd til Færøernes udenrigsminister, som i stedet imødekommer Pompeo med en albue-hilsen.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har ikke selv kommenteret på afvisningen, men på Twitter skriver han, at det var et glædeligt møde med Danmarks, Grønlands og Færøernes udenrigsminister.