Efter mindre end to år er det slut.

Danske Thomas Brostrøm forlader sin topstilling hos Shell.

»Thomas Brostrøm har valgt at forlade Shell for at forfølge en ekstern mulighed,« bekræfter olie- og gasgiganten over for nyhedsbureaet Reuters.

Danskeren kom til Shell i august 2021.

Her har han været chef for først vedvarende energi og siden direktør for Shell Energy i Europa og Asien.

Hans pludselige stop hos det kæmpestore selskab kommer kun få uger efter, at den nuværende topchef, Wael Sawan, har annonceret en nedprioritering af investeringer i vedvarende energi til fordel for olie- og gasproduktion.

Det skulle være sket efter investorernes ønske om at satse på de mest profitable forretningsområder.

Thomas Brostrøm har tidligere været en fremtrædende skikkelse hos den grønne, danske energikoncern Ørsted, hvor han blandt andet var landechef i USA, inden Shell bankede på døren.

Hans ansættelse hos Shell blev ansat som et varsel om nye, grønnere tider hos selskabet.

Nu er det dog allerede slut.