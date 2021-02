Den danske superproducer og 'X Factor'-dommer Soulshock er godt på vej til sit livs musikalske jackpot.

Sammen med sin musikalske partner og barndomsven Kenneth Karlin er 53-årige Soulshock nemlig i fuld gang med at sælge bagkataloget – det vil sige rettighederne til det væld af hitsange, parret har skrevet sammen med stjerner som Whitney Houston og Tupac.

Prisen er selvfølgelig en forretningshemmelighed. Men over telefonen fra sit hjem i Los Angeles – en kæmpevilla, der før tilhørte Drew Barrymore – lægger den danske musikelsker ikke skjul på sin begejstring.

»Hold da mund, det er så mange penge. Vi fik vores første tilbud her til morgen. Og hvis du spørger mig, hvor det rangerer på en skala fra ét til ti, så det er klokkeklart tital,« siger Soulshock med det borgerlige navn Carsten Schack.

Soulshock og Karlin står over for nye økonomiske og musikalske eventyr Vis mere Soulshock og Karlin står over for nye økonomiske og musikalske eventyr

Nu skal det siges, at Soulshock og Karlin er vant til at tjene lidt over en halv million kroner per sang. Så når den forhenværende 'X Factor'-dommer siger 'mange penge', så taler vi formodentlig om millionbeløb i den trecifrede størrelsesorden.

Under coronakrisen er der nærmest gået mode i at sælge sine sange til højestbydende.

Således blev den 79-årige rockstjerne Bob Dylan halvanden milliard kroner rigere, da han lige før jul solgte rettighederne til sine godt 600 sange til Universal Music Group. Og Fleetwood Mac-sangerinden Stevie Nicks fik ifølge bladet Rolling Stone over en halv milliard kroner for sine kompositioner.

»Det kommer i bølger, og lige nu er mange af de såkaldte hedgefonds på udkig efter succesfulde sange, de kan investere i. Og det er derfor, vi slår til nu,« fortæller Soulshock til B.T.

Rapperen Tupac blev produceret af Carsten Schack og Kenneth Karlin. To rtier efter sin død er Tupac stadig én af verdens største stjerner. Foto: pr Vis mere Rapperen Tupac blev produceret af Carsten Schack og Kenneth Karlin. To rtier efter sin død er Tupac stadig én af verdens største stjerner. Foto: pr

Beviset på succes. Over 100 millioner har nu lyttet til Soulshocks, Karlins og TuPac's sang, 'Do For Love' Foto: Soulshock Vis mere Beviset på succes. Over 100 millioner har nu lyttet til Soulshocks, Karlins og TuPac's sang, 'Do For Love' Foto: Soulshock

Sammen med Kenneth Karlin ejer Soulshock 50 procent af rettighederne til sange som Whitney Houstons 'Heartbreak Hotel', Backstreet Boys 'If I Knew Then' og Tupacs 'Do For Love'.

Sidstnævnte har netop rundet 100.000.000 afspilninger på streamingtjenesten Spotify. Og det er her, hemmeligheden bag investorsuccessen skal findes.

Hver gang, en sang bliver spillet på eksempelvis Spotify eller Apple Music, tjener rettighedsejerne en ganske lille bunke penge. Hvis sangene bliver genindspillet af andre kunstnere eller bliver brugt i tv-serier eller på film på det store lærred, tjener ejermændene store pengebeløb.

Og med små 40 af de helt store hits, der også tæller navne Toni Braxton, Monica, P. Diddy og Brandy i bagkataloget, sidder Soulshock og Karlin på en guldgrube.

BT Hjemme hos Carsten Soulshock i Los Angeles Foto: Christina Pedersen Vis mere BT Hjemme hos Carsten Soulshock i Los Angeles Foto: Christina Pedersen

»Lige nu betaler investeringsfonde op til 18 gange den årlige værdi for sangkataloger som vores. Så det kan være svært at sige nej,« indrømmer Soulshock over for B.T.

»Især vores sange med Tupac, Whitney og Monica bliver bare ved med at sælge. Indtjeningen er fantastisk. Hvis vi sælger, kan det selvfølgelig i fremtiden være svært at tænke på én eller anden Wall Street-type, der står klar med champagneglasset, når de sange, vi har skabt, hitter igen og igen. Det er en balancegang,« siger Soulshock.

I denne måned er det seks år siden, Soulshock mistede sin kone 'Maxee' ved en tragisk ulykke i hjemmet. Han er i dag alene med parrets 16-årige søn, Nicolaj. Og selvom økonomien selvfølgelig er i orden, ved den danske stjerne godt, hvad pengene skal bruges til.

»På den måde ville jeg have råd til det bedste for Nicolaj, privatskoler, rejser og det hele. Han ville aldrig have grund til at bekymre sig om penge. Og så er det jo heller ikke fordi, Kenneth og jeg er færdige … langtfra. Lige nu er vi i studiet med Chris Brown. Og salget af bagkataloget kunne måske markere et afsluttet kapitel, før vi fortsætter på anden halvdel af eventyret,« siger Soulshock.