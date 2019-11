Johan Schack Petersen er på udveksling i Hongkong, men på grund af uroligheder forlader han nu universitet.

Den 23-årige danske studerende Johan Schack Petersen er på udveksling på The Chinese University of Hongkong.

Men efter flere dage med voldsomme uroligheder på universitetet, rejser han nu væk.

Siden fredag har der været voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter på universitet, der ifølge Johan Schack Petersen skyldes en udbredt utilfredshed med politiet.

- Jeg oplever, at politiet bruger meget voldsomme midler i Hongkong for at stoppe demonstrationerne, i stedet for at få dem til at forløbe ordentligt som politiet gør i Danmark.

- Det har gjort mange vrede, og derfor er universitet nærmest blevet en fæstning. Der er kun fire indgange til universitet, og dem har folk belejret, siger han.

Johan Schack Petersen studerer erhvervsøkonomi på CBS i Danmark, men har siden august været på udveksling på The Chinese University of Hongkong.

Han beretter om, at urolighederne har taget meget til tirsdag og onsdag.

- Det ligner en krigszone. Folk laver spyd, og der ligger sten i store bunker til at kaste efter politiet. Universitetet er blevet omdannet til en fæstning.

- Vi har fået fortalt, at vi ikke bør drikke vandet fra hanen, da der er kommet tåregas i systemet. Selv om der er mange, der hjælper de studerende, er det ikke en holdbar situation for os, siger han.

Undervisningen har de seneste dage været midlertidigt aflyst på grund af urolighederne.

Men onsdag modtog Johan Schack Petersen og de andre studerende på universitetet en mail om, at al undervisningen resten af semesteret er aflyst.

Det fik Johan Schack Petersen til at tage beslutningen om at forlade universitetet.

/ritzau/