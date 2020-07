Den danske storsvindler og overgrebsmand Casper Rieper-Holm - der nu har ændret navn igen - er endnu engang havnet i politiets søgelys.

Denne gang er det de spanske myndigheder, der har eftersøgt ham internationalt i en sag, hvor han mistænkes for at have begået et seksuelt overgreb på en dansk kvinde i Spanien.

Det skriver TV 2.

Det er langt fra første gang, at 42-årige Casper Rieper-Holm - der for to år siden ændrede navn til Cooper Martinus Pedersen - er eftersøgt.

Gennem omkring tyve år har han været mistænkt i og anklaget for sager om svindel, dokumentfalsk og vold. For to år siden blev han idømt tre års fængsel for seksuelle overgreb på sin daværende steddatter, som på tidspunktet for overgrebene var 13 år.

Den fængselsstraf afsoner han i øjeblikket i fængslet i Nørre Snede.

Nu er han så ifølge TV 2 eftersøgt af de spanske myndigheder, der mistænker ham for i 2016 at have begået et seksuelt overgreb på en omkring 40-årig dansk kvinde i hendes hjem i nærheden af Torremolinos i Spanien.

Han er også anklaget for at have påført den danske kvindes dengang 13-årige datter skader, ligesom han mistænkes for grove trusler, tvang og tyveri.

DR har tidligere afdækket, hvordan Casper Rieper-Holm under forskellige dæknavne har begået sine bedragerier. Nogle af navnene var Zasper Rubinstein, Caspar Klaus von Kaufmann, Noah Casper, Casper Levi og Tino El’tinus.