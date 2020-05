Normalt er Club La Santa et ferieparadis, hvor glade gæster står i kø for at dyrke sport dagen lang, men lige for tiden er den lille ferieby på Lanzarote forvandlet til en regulær spøgelsesby.

Det velkendte sportsparadis ved Atlanterhavet er hårdt presset på grund af coronakrisen - både menneskeligt og økonomisk. Den sidste del vender vi tilbage til.

For siden midten af marts, hvor myndighederne frarådede alle unødvendige rejser til steder som eksempelvis Lanzarote, har der været tomt på det populære resort, hvor der plejer at være aktivitet fra morgen til aften.

Og de tomme træningsanlæg har sat et enormt præg på den solbeskinnede ø.

»Vi har altid joket lidt med, at det her er et paradis, og tænk, hvis vi havde det hele for os selv. Men jeg må indrømme, at der lige nu ikke er meget paradis over stedet. Det er en stor skal, der har mistet sin sjæl,« siger 52-årige Michael Møller, der er sportsdirektør på Club La Santa, til B.T.

Sammen med en lille flok ansatte er han blevet dernede for at være helt klar til åbne igen, når myndigheder giver grønt lys.

Til daglig arbejder der 450 personer på stedet, som siden 1983 har budt sportsglade gæster velkomne, men coronakrisen har sendt størstedelen af de ansatte hjem.

»Vi er 15 danske instruktører, der har valgt at blive hernede, selv om alle havde muligheden for at rejse hjem til Danmark. Sammenholdet er helt fantastisk, og vi passer på hinanden, selv om det er en hård tid, hvor vi er langt væk fra familien. Vi har i stedet skabt vores egen lille familie her,« forklarer 28-årige Sandra Christiansen, der er Green Team-manager på Club La Santa.

Foruden den lille flok danskere er der også en mindre gruppe medarbejdere, som er blevet tilbage for at renovere flere af stedets sportsfaciliteter.

Det ændrer dog ikke på, at det føles som at gå rundt i en spøgelsesby, som de to ansatte selv formulerer det.

»Alt er jo specielt ved det her, for vi er vant til, at der har været liv hele døgnet. Lige nu er der fuldstændig tomt, og det er lidt uhyggeligt at gå rundt herinde om aftenen. I weekenden er det helt forfærdeligt. Stedet har jo mistet det hele. Der er dødt og stille, og det gør ondt at opleve,« siger Michael Møller og fortsætter:

»Den første dag uden morgenmusik var forfærdelig. Jeg var lige ved at tude.«

De tomme tennisbaner og det tomme svømmestadion er ikke det eneste, der har ramtguiderne i de grønne dragter, da restriktionerne har været væsentligt strengere i Spanien end i Danmark.

»Indtil for en uge siden måtte vi ikke gå uden for vores lejlighed, medmindre det var absolut nødvendigt. Lige nu har vi fået lov til at være udenfor i fire timer om morgenen og tre timer om aftenen,« lyder det fra Michael Møller, som tilføjer:

»Vores værste fjende er uvisheden og usikkerheden.«

Sandra Christiansen, der har ansvaret for alle instruktørerne på Green Team, fortæller ligeledes, hvordan corona-situationen kan ende med at sætte en brat stopper for en tid, de færreste kun oplever én gang i livet:

»Jeg kan bare mærke, at det bliver et tamt farvel for dem, der ikke har lang tid tilbage hernede. Nogle skal jo hjem og studere til september, og det her bliver bare en tam og trist afslutning på forløbet.«

Danmark er de seneste uger begyndt at genåbne lande, og derfor har den lille flok danskere da også kunnet følge med i, hvad de går glip af på hjemmefronten.

»Hernede skulle vi gå i 50 dage og vente på bare at kunne tage en cykeltur. Det kan virke hårdt, når friheden er større i Danmark lige nu,« siger Michael Møller.

Club La Santa er endnu ikke truet på sin eksistens, men resortets nedlukning kommer til at sætte sine spor økonomisk.

»Vi er ude i et milliontab på grund af det her. Vi omsætter i gennemsnit for 11-12 millioner kroner om måneden, så det er rigtig mange penge, vi går glip af i øjeblikket,« siger Michael Rygaard Jensen, der er salgsdirektør hos Club La Santa, og tilføjer:

»Vi kommer ikke til at knække nakken på det her, men selvfølgelig rammer det os hårdt.«

Tirsdag oplyste Erhvervsministeriet, at en ny hjælpepakke skal hjælpe rejsebranchen ved at tilføre Rejsegarantifonden tilskud på samlet 725 millioner kroner.

I videoen øverst kan du få en fornemmelse af, hvordan Club La Santa er forvandlet til en spøgelsesby på grund af coronakrisen.