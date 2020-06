Den succesfulde, danske smykkedesigner Jannik Olander var forleden vidne til, at hans butik i Los Angeles blev plyndret i kølvandet på en af byens mange demonstrationer.

»Det var surrealistisk. Jeg holdt i min bil få meter væk og kunne se, hvordan en fyr stille og roligt spankulerede ind i min butik, og så gik de ellers bare i gang med at ribbe den.«

Danske Jannik Olander, der står bag smykkefirmaet Nialaya, kunne ikke gøre andet end at se til, da hans flagship-store i det centrale Los Angeles blev plyndret natten til søndag.

Det skete efter en af weekendens mange demonstrationer i bydelen West Hollywood udviklede sig voldsomt, og det er netop i det område, Nialaya-butikken har hjemme. Nærmere bestemt i den eksklusive del af Melrose Avenue, som var en af de gader, der blev hårdest ramt.

Så gerningsmænd på overvågningskamera

I begyndelsen var Jannik og hans ansatte var på sikker afstand af optøjerne. Hjemmefra kunne de logge ind på butikkens overvågningskameraer og følge med i, hvordan gerningsmænd først fik kæmpet sig adgang til Nialayas baglokale via en nabobutik.

Fra baglokalet stjal de computere og et pengeskab, men da alarmen gik, flygtede gerningsmændene, før de nåede til selve butikslokalet.

Senere viste overvågningsbillederne, hvordan andre gerningsmænd forsøgte at bryde butiksdøren ind til Nialaya, men det pansersikrede glas stod imod de mange slag.

»Så kørte jeg ned til butikken for at barrikadere den bedre indefra,« fortæller Jannik Olander, der derefter hjalp en ven i nabolaget med også at sikre hans forretning.

Stemningen var vild

Omkring midnat vendte Jannik tilbage for se til sin egen butik endnu engang. Nu var stemningen i området meget intens. Folk løb rundt og slæbte på alt lige fra bunker af tøj og sko til møbler, som de havde flået ud af de omkringliggende forretninger.

Der var graffiti på alle husmure og smadrede ruder over alt, og netop da Jannik Olander holdt i sin bil foran sin butik, lykkedes det gerningsmænd at bryde hele butiksdøren op. Nu var der fri adgang til de dyre designersmykker, der lå i udstillingsmontrerne – og Jannik Olander kunne se det hele fra sit bilvindue.

»Stemningen var vild, og selvom jeg ikke var bange, var det meget ubehageligt. Der var fyldt med mennesker. Folk var helt sindssyge og væltede ind over bilerne, fortæller Jannik Olander, der besluttede sig for at køre hjem.«

»Der var jo ikke noget, jeg kan stille op. Så jeg tog hjem og fik sovet, og tog herned igen tidligt næste morgenen for at få banket træplader foran dørpartiet.«

Plyndret for millionbeløb

Ovenpå 10 ugers nedlukning på grund af Covid-19, var butikken fyldt godt op med varer, og Jannik Olander anslår, at der er blevet stjålet smykker for godt over en million danske kroner. Han afventer dog stadig at gøre regnskabet op og åbne en sag hos forsikringsselskabet og

politiet.