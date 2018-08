11 personer har det godt efter at være blevet reddet af Hollands kystvagt.

Haag. Et dansk sejlskib ved navn "Svartloga" er lørdag aften sunket ud for Holland, oplyser den hollandske kystvagt i et opslag på Twitter.

11 personer er blevet reddet, står der i opslaget. Vedlagte billeder viser, at de 11 personer var nået i en redningsflåde. Flåden er blevet fundet af en helikopter og mindst tre fartøjer.

Der er stadig flere af kystvagtens både på stedet for at samle genstande op, skriver kystvagten.

Mediet IJmuider Courant skriver på sin hjemmeside, at alle 11 personer angiveligt har det godt forholdene taget i betragtning. De bliver dog tilset af en læge for en sikkerheds skyld.

Foreningen bag sejlskibet, Sejladsforeningen Svartlögas Venner, skriver på Facebook, at alle ombord har det godt.

- Alle om bord er reddet i land og har det godt efter en ulykke i den engelske kanal, skriver foreningen.

Det er ifølge IJmuider Courant ikke klart, hvorfor "Svartloga" sank.

/ritzau/