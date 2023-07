Et skib fra Hirtshals til norske Kristiansand tog søndag aften noget af en omvej.

For selvom Kristiansand som bekendt ligger nordvest fra Hirtshals, sejlede hurtigskibet Fjord FSTR mod sydvest – altså væk fra den norske kystby.

Først efter to timer fik skibet rettet op og sejlet mod Norge, fremgår det af sporingstjenesten Marine Traffic.

Forklaringen på detouren, som resulterede i en betydelig forsinkelse, er udfordrende vejrforhold.

»Kaptajnerne var nødt til at planlægge den bedst mulige overfart i forhold til at få bølgerne, som han ville have dem,« siger administrerende direktør Brian Thorsted Hansen fra Fjord Line, som ejer båden, ifølge Dagbladet.

Skibet skulle have lagt til kaj i Kristiansand klokken 20.15, men på det tidspunkt lå det i stedet midt på havet.