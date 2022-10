Lyt til artiklen

Tidligt onsdag morgen kolliderede et dansk fragtskib med en fiskerbåd ud for den italienske by Ravenna i Adriaterhavet.

Fiskerbåden sank efter kollisionen.

Det skriver Maritime Danmark.

Heldigvis lykkedes det besætningen på det danske fragtskib at redde alle de fem fiskere i sikkerhed.

De var alle fem i god behold.

Efterfølgende blev de fem personer fra det forliste skib bragt i land i Ravenna.

Det danske fragtskib var på vej til Rasa i Kroatien, da kollisionen skete 11 sømil fra land, skriver Maritime Danmark.

De italienske myndigheder vil undersøge, hvorfor de to skibe kolliderede.