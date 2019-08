En dansk sejlbåd kom tirsdag morgen dansk tid i havsnød i Stillehavet og sank kort efter nær østaten Niue ved New Zealand.

Båden Gwendoline M kom i problemer, da den ramte en ukendt genstand i vandet, mistede roret og tog så meget vand ind, at de to sejlere ombord måtte gå i redningsbåden.

Heldigvis blev de kort efter reddet af andre skibe i området.

Det skriver new zealandske Nzherald.

Båden Gwendoline M ejes af et dansk ægtepar, der er i gang med en fire-årig sejlads i Caribien, Stillehavet og Fransk Polynesien. Undervejs har de gaster ombord, der er med på dele af sejladsen, fremgår det af hjemmesiden Gwendoline.live.

Det var ægteparret selv, der var de eneste ombord på båden, da det kom i havsnød.

Af yachtens side på Facebook fremgår det, at Gwendoline M var på vej fra Nuie mod Tonga, da det ramte et 'semi flydende objekt.'

Skibet mistede roret og begyndte at tage vand ind.

Til sidst så besætningen ingen anden udvej end at sende Mayday og gå i redningsflåden.

Inden for få timer blev de reddet af et græsk og et new zealandsk skib, skriver de selv på Facebook.

Ægteparret er ikke kommet noget til, og de er nu ombord på det græske skib.

Om et par dage ankommer de til Tonga.