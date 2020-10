En grøn øremærkning og bedre muligheder for mere natur på markerne er med i aftale, fortæller Mogens Jensen.

EU's landbrugsministre er tidligt onsdag morgen blevet enige om holdningen til en reform af EU's landbrugspolitik.

Det er blandt andet lykkedes at få en grøn øremærkning og en dansk mærkesag om at give mulighed for mere natur på markerne med i aftalen.

Det fortæller fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Vi har landet en aftale om landbrugsstøtten for de kommende år frem til 2027. Den giver langt bedre muligheder for at lave en grøn omstilling af landbruget, der også gør, at vi kan leve op til vores klimamålsætninger, siger han over en telefon fra Luxembourg.

Trods stor skepsis fra en række central- og østeuropæiske lande lykkedes det at nå et kompromis om, at medlemslandene skal øremærke 20 procent af landbrugsstøtten til grønne formål.

- Det er utroligt vigtigt, fordi det betyder, at et samlet Europa kommer til at løfte en indsats i forhold til klima og bæredygtighed i landbruget. Så det er jeg meget tilfreds med, siger Mogens Jensen.

En del af kompromisset blev, at øremærkningen indfases de første år på en fleksibel måde, hvor medlemslandene i sidste instans kan omprioritere midler til andre formål, hvis alle muligheder for at anvende midlerne til grønne formål har været afsøgt.

Mogens Jensen fremhæver også det, han kalder det danske fingeraftryk på aftalen, nemlig at det nu bliver muligt at indføre den såkaldte bruttoarealmodel.

- I dag er det ikke muligt for landmændene at have natur på deres marker eller små grønne biotoper, uden at de bliver trukket i landbrugsstøtte.

- Men fremover vil det være muligt for landmændene at udvikle natur - også på deres landbrugsarealer, som der jo er behov for af blandt andet klimahensyn - og fortsat at få støtte, siger ministeren.

- Det er en stor sejr for Danmark, tilføjer han.

Med holdningen til en reform af EU's landbrugspolitik på plads kan der indledes forhandlinger om det endelige kompromis med Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet stemmer fredag om dets holdning til reformpakken.

