Alexander Poulsen er formand for CoasterClub Denmark, som er en forening for danske rutsjebane-entusiaster.

Han har selv prøvet den svenske rutsjebane, hvor en person søndag eftermiddag døde og flere andre blev såret. Ulykken skete i forlystelsesparken Gröna Lund i Stockholm.

»Jeg er meget rystet og chokeret. Hele parken virker som et sted, hvor den slags ikke kunne ske, så det undrer mig virkelig meget,« siger Alexander Poulsen til B.T.

Den ulykkesramte rutsjebane Jetline er fra 1988. Den er 800 meter lang og har en topfart på 90 kilometer i timen. Dens højeste punkt er 30 meter over jorden.

Den tragiske ulykke fandt sted søndag omkring klokken 13.30. Foto: Tt News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den tragiske ulykke fandt sted søndag omkring klokken 13.30. Foto: Tt News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

Alexander Poulsen prøvede Jetline for seks år siden, da han besøgte Gröna Lund.

»Det er en fantastisk rutsjebane, som er virkelig sjov og underholdende. Den appellerer bredt, og det gør det bare endnu værre,« siger han.

Den tragiske ulykke fandt sted søndag omkring klokken 13.30.

Midt i en tur med Jetline-forlystelsen sprang vognen af skinnerne og flere faldt ud. En person blev dræbt og ti personer bragt til hospitalet.

Derudover blev gæsterne i Gröna Lund evakueret efter ulykken.

»Alle mennesker tager i forlystelsesparker for at have det sjovt. Det er det værst tænkelige scenario. Når man selv nærer så stor en passion for forlystelser, så gør det lidt ekstra ondt,« siger Alexander Poulsen.

Alexander Poulsen er 30 år og har efterhånden har prøvet over 200 rutsjebaner over hele verden. Billedet her er taget, da han prøvede forlystelse nummer 100. Foto: Privatfoto Vis mere Alexander Poulsen er 30 år og har efterhånden har prøvet over 200 rutsjebaner over hele verden. Billedet her er taget, da han prøvede forlystelse nummer 100. Foto: Privatfoto

Forlystelsesparken Gröna Lund er Sveriges pendant til Tivoli i København, forklarer han.

Jetline er produceret af den hedengangne tyske forlystelsesproducent Schwartzkopf.

Ifølge Alexander Poulsen findes der ingen forlystelser fra Schwartzkopf i de danske forlystelsesparker.

»Jeg vil sige, at det er heldigvis er meget mere sikkert at sætte sig op i en rutsjebane end at køre bil, men ikke desto mindre er det bare mega tragisk. Jeg er meget berørt og håber på det bedste for de pårørende,« siger han.

CoasterClub Denmark har ifølge Alexander Poulsen omkring 30 betalende medlemmer og herudover mere end 1.000 medlemmer på foreningens Facebook-side.