Det er voldsomme billeder, der tikker ind fra det vestlige Rusland. Wagnergruppen marcherer frem. De har indtaget et par sydlige millionbyer i form af Rostov og Voronezj, mens de går mod Moskva.

Men kan de lykkes med at afsætte Putin og tage magten? Og hvad bliver afgørende? Det giver en dansk Ruslandkender sit bud på.

Umiddelbart skal man ikke regne med, at den almindelige russer vil træde i karakter, forklarer Berlingskes Rusland-korrespondent, Emil Rottbøll, til B.T.

»De almindelige russere kommer bare til at træde til side og se på, hvad der sker. Hvad enten de støtter Prigozjin eller synes, det er forfærdeligt, hvad der foregår, er de ikke opdraget til at tage aktiv del i politik – eller i en væbnet magtkamp som denne,« forklarer han.

I stedet bliver det store spørgsmål, hvor vidt Ruslands militære tropper gør modstand, forklarer Emil Rottbøll.

Altså om de er loyale mod selveste Putin:

»Det afgørende er, om de regulære hærstyrker, Nationalgarden og FSB forbliver loyale over for Putin og udfører hans ordrer om at stoppe det her,« siger Emil Rottbøll.

Wagnergruppens berygtede chef, Jevgenij Prigozjin, har været ude og sige, at han har 25.000 soldater til rådighed.

Yderligere skulle der være yderligere 25.000 i reserve.

Det er en stor styrke, men er det nok til at gå hele vejen til Moskva? Og hvor mange tropper har Rusland internt til at slå et oprør ned?

»De har mange, men vi ved ikke med sikkerhed, om de har nok. Problemet er, at Wagner er veltrænede og kamperfarne, så det er en modstander, de aldrig nogensinde har været oppe mod før,« siger Emil Rottbøll.

